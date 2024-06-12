TV8 CANLI İZLE EKRANI: 12 Haziran 2024 Çarşamba TV8 yayın akışı ile Survivor yarı finali tıkla canlı seyret!

SURVİVOR BÜYÜK FİNALE KİMLER KALDI?

Adını finale yazdıran isimler; Seda, Ogeday, Nefise, Atakan ve Batuhan oldu. Bu isimler arasında İstanbul'daki finalist koltuğuna hak kazanan ilk isim Batuhan, ikinci isim de Nefise oldu. Ogeday, Seda ve Atakan düelloya çıkacak