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TV8 CANLI İZLE: Survivor All Star 109. bölüm TV8 ile canlı izle ekranında yayında!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:45
TV8 canlı izle Survivor'ın yeni bölümüyle gündemde. Survivor All Star 2024'de bu akşam 2. eleme adayı belli olacak. Finale doğru yarış kızışıyor. Kaptanlık sistemi ve takımlar değişti. İki kaptanın da performansına göre seçildiği ve takımlarını iyi yarışmacılardan kurdukları yeni dönemle birlikte Survivor seyircilerini ekranlara kilitliyor. Yeni bölümde destekledikleri yarışmacıların performansını ve 2. eleme adayını merak eden adaylar TV8 canlı izle araştırmasına başladı. İşte, TV8 canlı izle ekranıyla Survivor All Star 109. bölüm