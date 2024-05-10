Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TV8 CANLI İZLE: Survivor All Star 109. bölüm TV8 ile canlı izle ekranında yayında!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:45

TV8 CANLI İZLE: Survivor All Star 109. bölüm TV8 ile canlı izle ekranında yayında!

TV8 canlı izle Survivor'ın yeni bölümüyle gündemde. Survivor All Star 2024'de bu akşam 2. eleme adayı belli olacak. Finale doğru yarış kızışıyor. Kaptanlık sistemi ve takımlar değişti. İki kaptanın da performansına göre seçildiği ve takımlarını iyi yarışmacılardan kurdukları yeni dönemle birlikte Survivor seyircilerini ekranlara kilitliyor. Yeni bölümde destekledikleri yarışmacıların performansını ve 2. eleme adayını merak eden adaylar TV8 canlı izle araştırmasına başladı. İşte, TV8 canlı izle ekranıyla Survivor All Star 109. bölüm

TV8 CANLI İZLE: Survivor All Star 109. bölüm TV8 ile canlı izle ekranında yayında!

TV8 canlı izle ekranı Survivor severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam 109. bölümüyle ekranlara gelecek yarışmada kıyasıya rekabet ve gerilim artıyor. Yeni bir eleme adayının belirleneceği yarışmayı takip etmek isteyenler tv8 canlı izle ekranını sorgulamaya başladı. İşte TV8 canlı izle ekranı

TV8 CANLI İZLE: Survivor All Star 109. bölüm TV8 ile canlı izle ekranında yayında!

SURVİVOR TV8 İLE CANLI İZLE EKRANI
Survivor yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TV8 CANLI İZLE: Survivor All Star 109. bölüm TV8 ile canlı izle ekranında yayında!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Haftanın ilk eleme adayı dün akşam gerçekleşen potada belli oldu! Gözler 2. eleme adayını çevrildi;
Haftanın ilk eleme adayı olan isim Kırmızı takımdan Sercan oldu.
2. eleme adayı bu akşam belli olacak!

TV8 CANLI İZLE: Survivor All Star 109. bölüm TV8 ile canlı izle ekranında yayında!
YENİ KIRMIZI TAKIM
Merve
Nefise
Ogeday
Nagihan
Yunus Emre
Özgür
Sercan
TV8 CANLI İZLE: Survivor All Star 109. bölüm TV8 ile canlı izle ekranında yayında!
YENİ MAVİ TAKIM
Damla Can
Atakan
Aleyna
Batuhan
Seda
Hilmicem
SON DAKİKA