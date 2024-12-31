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Haberler Yaşam TV8 yayın akışı 31 Aralık Salı 2024: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:49

TV8 yayın akışı 31 Aralık Salı 2024: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?

Yılbaşına saatler kala yeni yılı evinde geçirecek olan vatandaşlar bu akşam TV'de ne olduğunu merak ediyor. TV8 yayın akışı araştırılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu senede televizyon kanallarında birçok program yer alacak. Yeni yılı TV başında geçirecek olanlar yerlerini aldı. Peki, bu akşam TV8'de hangi programlar var? İşte TV8 yayın akışı

TV8 yayın akışı 31 Aralık Salı 2024: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?

TV8 yayın akışı listesi yayınlandı. 31 Aralık Salı yılbaşı gecesinde TV8 ekranlarında hangi programların yer alacağı merak ediliyor. İşte 31 Aralık yılbaşı TV8 yayın akışı

TV8 yayın akışı 31 Aralık Salı 2024: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?

TV8 YAYIN AKIŞI: YILBAŞINDA TV8'DE HANGİ PROGRAMLAR VAR?

31 Aralık TV8 yayın akışı ile günün programları listesi merak ediliyor. O Ses Türkiye Yılbaşı programı bugün ekranlarda olacak. Birbirinden ünlü konuklarla renkli sahnelere konuk olacak.

İşte, 31 Aralık güncel TV8 yayın akışı;

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TV8 yayın akışı 31 Aralık Salı 2024: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın

TV8 yayın akışı 31 Aralık Salı 2024: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI KADROSUNDA KİMLER VAR?
MERT TURAK
BERİL POZAM - ERSİN ARICI
ESRA BİLGİÇ
BARIŞ KILIÇ

MİNA DEMİRTAŞ
DİREN POLATOĞULLARI
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ
BERFU - ESER YENENLER

ALEYNA TİLKİ
DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU
NALET BEBE
BURAK KUT

DOĞUKAN GÜNGÖR
ASLIHAN GÜNER
DİLAN ÇİÇEK DENİZ
SILA TÜRKOĞLU

GİRAY ALTINOK

TV8 yayın akışı 31 Aralık Salı 2024: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?

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TV8 canlı yayını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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