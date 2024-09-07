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Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:22

TV8,5 CANLI HD İZLE | 7 Eylül 2024 TV8,5 yayın akışı ile Uluslar Ligi maçlarını kesintisiz, şifresiz izle

UEFA Uluslar Lig' maç heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Uluslar Ligi maçları TV8,5 ekranlarında kesintisiz ve şifresi canlı yayın ile ekranlara geliyor. Almanya- Macaristan, İrlanda-İngiltere gibi önemli lig maçları 7 Eylül akşamı gerçekleşecek. Maçları izlemek isteyen futbolseverler TV8,5 yayın akışıyla ilgili araştırmalara başladı. İşte TV8,5 UEFA Uluslar Ligi maçları canlı HD izleme ekranı….

TV8,5 CANLI HD İZLE | 7 Eylül 2024 TV8,5 yayın akışı ile Uluslar Ligi maçlarını kesintisiz, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi maçlarını takip etmek isteyenler maçın yayın kanalını araştırıyor. TV8,5 Uluslar Ligi maçlarını yayınlayacağını kamuoyunun bilgisine sunmuştu. Dün gerçekleşen Gller-Türkiye milli müsabakası da dahil olmak üzere tüm milli maçlar TV8,5 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Bugün gerçekleşecek karşılaşmaları TV8,5 ekranlarında takip etmek mümkün. İşte, TV8,5 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri haberin devamında...

TV8,5 CANLI HD İZLE | 7 Eylül 2024 TV8,5 yayın akışı ile Uluslar Ligi maçlarını kesintisiz, şifresiz izle

7 EYLÜL 2024 TV8,5 CANLI YAYIN AKIŞI

01:00 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri

02:00 Galler - Türkiye

03:45 Milli Maçın Ardından

04:45 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri

05:30 Fransa - İtalya

07:15 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri

08:15 A Milli Takımın Unutulmazları

09:15 Galler - Türkiye

11:30 Milli Maçın Ardından

13:00 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri

14:00 Galler - Türkiye

16:00 Faroe Adaları - Kuzey Makedonya

18:00 Galler - Türkiye

18:30 Fransa - İtalya

19:00 İrlanda - İngiltere

21:00 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri

21:45 Almanya - Macaristan

23:45 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri

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TV8,5 CANLI HD İZLE | 7 Eylül 2024 TV8,5 yayın akışı ile Uluslar Ligi maçlarını kesintisiz, şifresiz izle

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV8,5 CANLI HD İZLE | 7 Eylül 2024 TV8,5 yayın akışı ile Uluslar Ligi maçlarını kesintisiz, şifresiz izle

TV8,5 CANLI İZLE LİNKİ

https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

TV8,5 CANLI HD İZLE | 7 Eylül 2024 TV8,5 yayın akışı ile Uluslar Ligi maçlarını kesintisiz, şifresiz izle
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