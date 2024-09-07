TV8,5 CANLI HD İZLE | 7 Eylül 2024 TV8,5 yayın akışı ile Uluslar Ligi maçlarını kesintisiz, şifresiz izle

7 EYLÜL 2024 TV8,5 CANLI YAYIN AKIŞI
01:00 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri
02:00 Galler - Türkiye
03:45 Milli Maçın Ardından
04:45 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri
05:30 Fransa - İtalya
07:15 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri
08:15 A Milli Takımın Unutulmazları
09:15 Galler - Türkiye
11:30 Milli Maçın Ardından
13:00 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri
14:00 Galler - Türkiye
16:00 Faroe Adaları - Kuzey Makedonya
18:00 Galler - Türkiye
18:30 Fransa - İtalya
19:00 İrlanda - İngiltere
21:00 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri
21:45 Almanya - Macaristan
23:45 UEFA Uluslar Ligi Günün Özetleri