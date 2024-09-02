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Giriş Tarihi: 02.09.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 14:50

TV’DE YABANCI SİNEMA: İNTİKAM VAKTİ | İntikam Vakti filminin konusu ne oyuncuları kim, nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Guy Ritchie'nin oturduğu 2021 yapımlı film bu akşam ekranlarda! Aksiyon, gerilim kategorilerinde yer alan film sinemaseverlere ekran başında heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Filmi izlemek isteyen vatandaşlar filmle ilgili araştırmalara başladı. Peki, İntikam Vakti filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

TV’DE YABANCI SİNEMA: İNTİKAM VAKTİ | İntikam Vakti filminin konusu ne oyuncuları kim, nerede çekildi?

Başrolünde Jason Statham'ın olduğu aksiyon filmi 2 Eylül 2024 Salı akşamı 20:00'da TRT 1 ekranlarında yabancı sinemaseverlerle buluşacak. Bu akşam seyirciler televizyonda oğlunun intikamını almaya çalışan gizemli bir adamın hikayesini izleyecek. İşte, İntikam Vakti filmine ilişkin detaylar haberin devamında…

TV’DE YABANCI SİNEMA: İNTİKAM VAKTİ | İntikam Vakti filminin konusu ne oyuncuları kim, nerede çekildi?

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Los Angeles'da yeni işe giren "H" adlı yeni güvenlik görevlisi (Jason Statham), zırhlı araçla nakit para taşınan firmada işe başlar. Ancak karşılaştıkları bir soygun girişimi karşısında soğukkanlılığı ve silah kullanımında sergilediği ustalık, geçmişine dair kimi soruların sorulmasına yol açar.

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TV’DE YABANCI SİNEMA: İNTİKAM VAKTİ | İntikam Vakti filminin konusu ne oyuncuları kim, nerede çekildi?

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN OYUNCUALARI KİM?
Jason Statham: Patrick "H" Hill/Mason Hargreaves
Holt McCallany: Haiden "Bullet" Blaire, Fortico firmasında koruma
Josh Hartnett: "Boy Sweat" Dave Hancock, Fortico firmasında koruma
Jeffrey Donovan: Jackson Ainsley, eski astsubay asker
Scott Eastwood: Jan, Jackson komutasındaki eski asker
Andy García: FBI Ajanı King
Eddie Marsan: Terry Rossi, Fortico firmasında yönetici
Niamh Algar: Dana Curtis, Fortico firmasında koruma
Babs Olusanmokun: Moggy, Hargreaves'in adamı
Cameron Jack: Brendan, Hargreaves'in adamı

TV’DE YABANCI SİNEMA: İNTİKAM VAKTİ | İntikam Vakti filminin konusu ne oyuncuları kim, nerede çekildi?

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ NEREDE ve NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2021 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) tamamlandı.

TV’DE YABANCI SİNEMA: İNTİKAM VAKTİ | İntikam Vakti filminin konusu ne oyuncuları kim, nerede çekildi?
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