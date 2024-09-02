TV’DE YABANCI SİNEMA: İNTİKAM VAKTİ | İntikam Vakti filminin konusu ne oyuncuları kim, nerede çekildi?

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles'da yeni işe giren "H" adlı yeni güvenlik görevlisi (Jason Statham), zırhlı araçla nakit para taşınan firmada işe başlar. Ancak karşılaştıkları bir soygun girişimi karşısında soğukkanlılığı ve silah kullanımında sergilediği ustalık, geçmişine dair kimi soruların sorulmasına yol açar.