Giriş Tarihi: 02.09.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
14:50
TV’DE YABANCI SİNEMA: İNTİKAM VAKTİ | İntikam Vakti filminin konusu ne oyuncuları kim, nerede çekildi?
Yönetmen koltuğunda Guy Ritchie'nin oturduğu 2021 yapımlı film bu akşam ekranlarda! Aksiyon, gerilim kategorilerinde yer alan film sinemaseverlere ekran başında heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Filmi izlemek isteyen vatandaşlar filmle ilgili araştırmalara başladı. Peki, İntikam Vakti filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?