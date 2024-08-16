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Giriş Tarihi: 16.08.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:01

TV’DE YABANCI SİNEMA: KİBARCA ÖLDÜRMEK | Konusu ne, oyuncuları kim, Kibarca Öldürmek ne zaman çekildi?

Cannes Film Festivali'nde yarışan Andrew Dominik imzalı Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly) bu akşam ekranlarda! Brad Pitt'in kariyerinde ilk kez kiralık katil rolünde yer aldığı film, George V. Higgins'in "Cogan's Trade" adlı romanından uyarlandı. Suç/gerilim kategorisinde yayınlanan 2012 yapımlı filme ilgi büyük. Kibarca Öldürmek filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda hangi ünlü isimler var, film nerede çekildi? İşte filmle ilgili ayrıntılar…

TV’DE YABANCI SİNEMA: KİBARCA ÖLDÜRMEK | Konusu ne, oyuncuları kim, Kibarca Öldürmek ne zaman çekildi?

Brad Pitt'in olağanüstü oyunculuğu ve Andrew Dominik'in takdir gören vizyonu ile 'Kibarca Öldürmek' 16 Ağustos Cuma ekranlarda! Bu akşam 21:45'de Show TV ekranlarında yayınlanacak filme sinemaseverler büyük ilgi gösteriyor. Cannes Film Festivali yarışma filmleri arasında yer alan filmde başta Brad Pitt olmak üzere tüm oyuncuların performansları göz dolduruyor. Filmi ilk kez izlemek isteyenler ya da yeniden izlemek isteyenler Kibarca Öldürmek filmine dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kibarca Öldürmek filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

TV’DE YABANCI SİNEMA: KİBARCA ÖLDÜRMEK | Konusu ne, oyuncuları kim, Kibarca Öldürmek ne zaman çekildi?

KİBARCA ÖLDÜRMEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Brad Pitt'in başrolünde olduğu film, üç acemi soyguncunun mafyanın düzenlediği bir kumar oyununu hedef almasıyla başlar. Kurbanlarını "kibarca" ortadan kaldırmayı seven bir kiralık katil, kendini akıllı zanneden üç soyguncu ve adını temizlemek isteyen bir yeraltı kumarhanecisinin hikayesi, George V. Higgins'in "Cogan's Trade" adlı romanından uyarlandı.

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TV’DE YABANCI SİNEMA: KİBARCA ÖLDÜRMEK | Konusu ne, oyuncuları kim, Kibarca Öldürmek ne zaman çekildi?

Büyük paraların döndüğü yeraltı kumar dünyasında, bir çetenin kontrolündeki kumarhanede büyük bir soygun yaşanır. Soygunu gerçekleştiren üç kişi, kendilerini akıllı zannetseler de, iz bırakarak ciddi hatalar yaparlar. Çete, bu soygunları araştırmak için ünlü kiralık katil Jackie Cogan'ı görevlendirir. Jackie, soğukkanlılığı ve acımasızlığıyla tanınır, ancak işini her zaman dikkatle ve şık bir şekilde yapar. Soygunun faillerini bulup cezalarını vermekle sorumlu olan Cogan, aynı zamanda toplumun gerçek yüzünü görebilen bir adamdır.

TV’DE YABANCI SİNEMA: KİBARCA ÖLDÜRMEK | Konusu ne, oyuncuları kim, Kibarca Öldürmek ne zaman çekildi?

KİBARCA ÖLDÜRMEK OYUNCU KADROSU

Brad Pitt
Richard Jenkins
James Gandolfini
Ray Liotta
Scoot McNairy
Ben Mendelsohn

TV’DE YABANCI SİNEMA: KİBARCA ÖLDÜRMEK | Konusu ne, oyuncuları kim, Kibarca Öldürmek ne zaman çekildi?

KİBARCA ÖLDÜRMEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film 22 Mayıs 2012'de 2012 Cannes Film Festivali'nde gösterime girmiş ve eleştirmenler tarafından olumlu tepkiler almıştı. 15 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Kibarca Öldürmek, 37.470.591 dolarlık hasılat elde etmiştir. Kibarca Öldürmek filmi ABD'de Annapurna Pictures, 1984 Private Defense Contractors, Plan B Entertainment, Chockstone Pictures stüdyolarında çekilmiştir.

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