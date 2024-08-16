Giriş Tarihi: 16.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
14:01
TV’DE YABANCI SİNEMA: KİBARCA ÖLDÜRMEK | Konusu ne, oyuncuları kim, Kibarca Öldürmek ne zaman çekildi?
Cannes Film Festivali'nde yarışan Andrew Dominik imzalı Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly) bu akşam ekranlarda! Brad Pitt'in kariyerinde ilk kez kiralık katil rolünde yer aldığı film, George V. Higgins'in "Cogan's Trade" adlı romanından uyarlandı. Suç/gerilim kategorisinde yayınlanan 2012 yapımlı filme ilgi büyük. Kibarca Öldürmek filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda hangi ünlü isimler var, film nerede çekildi? İşte filmle ilgili ayrıntılar…