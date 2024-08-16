TV’DE YABANCI SİNEMA: KİBARCA ÖLDÜRMEK | Konusu ne, oyuncuları kim, Kibarca Öldürmek ne zaman çekildi?

Büyük paraların döndüğü yeraltı kumar dünyasında, bir çetenin kontrolündeki kumarhanede büyük bir soygun yaşanır. Soygunu gerçekleştiren üç kişi, kendilerini akıllı zannetseler de, iz bırakarak ciddi hatalar yaparlar. Çete, bu soygunları araştırmak için ünlü kiralık katil Jackie Cogan'ı görevlendirir. Jackie, soğukkanlılığı ve acımasızlığıyla tanınır, ancak işini her zaman dikkatle ve şık bir şekilde yapar. Soygunun faillerini bulup cezalarını vermekle sorumlu olan Cogan, aynı zamanda toplumun gerçek yüzünü görebilen bir adamdır.