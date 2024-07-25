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Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz (X) Twitter’da fotoğraflar neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
15:57
Yeni adıyla 'X' olan Twitter'da kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Dünya çapında en geniş kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'da kullanıcılar fotoğraf görüntüleme sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz (X) Twitter'da fotoğraflar neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar;