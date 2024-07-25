Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz (X) Twitter’da fotoğraflar neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:57

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz (X) Twitter’da fotoğraflar neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Yeni adıyla 'X' olan Twitter'da kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Dünya çapında en geniş kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'da kullanıcılar fotoğraf görüntüleme sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz (X) Twitter'da fotoğraflar neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar;

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz X Twitter’da fotoğraflar neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü, fotoğraflar neden açılmıyor soruları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. 25 Temmuz bugün saatler 15.30 civarından beri kullanıcılar Twitter'da erişim problemi yaşıyor. Bazı kullanıcılar hiç giriş yapılmadığını söylerken, bazıları ise fotoğrafların yüklenmediğini belirtti. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz (X) Twitter'da fotoğraflar neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar;

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz X Twitter’da fotoğraflar neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, FOTOĞRAFLAR NEDEN YÜKLENMİYOR?

X platformunda yaşanan sorunların ardından kullanıcılar 'Twitter çöktü mü, X'de fotoğraflar neden açılmıyor' sorularına yanıt arıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz X Twitter’da fotoğraflar neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Bazı kullanıcılar hiç erişim sağlayamazken, bazıları ise Tweet atmada yavaşlık olduğunu ve fotoğrafların yüklenmediğini belirtti.

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz X Twitter’da fotoğraflar neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

X ekibinden henüz açıklama gelmezken, sorunun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz X Twitter’da fotoğraflar neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?
SON DAKİKA