Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz (X) Twitter’da fotoğraflar neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü, fotoğraflar neden açılmıyor soruları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. 25 Temmuz bugün saatler 15.30 civarından beri kullanıcılar Twitter'da erişim problemi yaşıyor. Bazı kullanıcılar hiç giriş yapılmadığını söylerken, bazıları ise fotoğrafların yüklenmediğini belirtti. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 25 Temmuz (X) Twitter'da fotoğraflar neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar;