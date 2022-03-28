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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden çalışmıyor, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter'da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!
Giriş Tarihi: 28.03.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 15:54

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden çalışmıyor, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter'da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

Son dakika... Twitter'da binlerce kullanıcı erişim problemi ile karşı karşıya. Gelen bilgilere göre; Kullanıcıların bir kısmı Twitter'a tamamen erişim sağlayamazken, bazıları ise yavaşlıktan şikayet ediyor. Güncel tweetlere erişim sağlanamazken kullanıcılar, akış sayfasında sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor. Bu noktada ise "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, akış neden yenilenmiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Peki, Twitter çöktü mü, tweetler neden yüklenmiyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden çalışmıyor, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter’da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformlarından Twitter'da bir süredir erişim sıkıntısı yaşandığı rapor edildi. Bu noktada binlerce kullanıcı "Twitter çöktü mü, tweet erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama bulunmazken bu gibi erişim problemleri sosyal medya uygulamalarında sıkça kullanıcıların karşı karşıya kaldığı bir sorun olarak biliniyor. Peki, Twitter çöktü mü, tweet erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden çalışmıyor, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter’da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da bazı kullanıcılar akışa ve güncel tweetlere erişim sağlayamıyor. Yaşanan bu aksaklıkla ilgili henüz bir açıklama bulunmazken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu sorunun ne zaman çözüleceği şimdilik bilinmiyor.

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SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden çalışmıyor, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter’da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, TWEETLER NEDEN YÜKLENMİYOR?

Sosyal Medya Platformu Twitter'a an itibarıyla giriş yapan kullancıların bazıları tweetlere erişim sorunuyla karşılaşıyor.

Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu yaşayan kullanıcılar sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor.

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden çalışmıyor, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter’da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

Yaşanan sorunla ilgili çözüm önerisi;

UYGULAMA ÖNBELLEĞİNİ TEMİZLEME

Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a girin.

Twitter'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

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