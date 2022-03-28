Haberler Yaşam SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden çalışmıyor, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter'da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

Giriş Tarihi: 28.03.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 15:54

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü, neden çalışmıyor, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter'da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

Son dakika... Twitter'da binlerce kullanıcı erişim problemi ile karşı karşıya. Gelen bilgilere göre; Kullanıcıların bir kısmı Twitter'a tamamen erişim sağlayamazken, bazıları ise yavaşlıktan şikayet ediyor. Güncel tweetlere erişim sağlanamazken kullanıcılar, akış sayfasında sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor. Bu noktada ise "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, akış neden yenilenmiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Peki, Twitter çöktü mü, tweetler neden yüklenmiyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...