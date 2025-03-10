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Haberler Yaşam Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor? 10 Mart (X) Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:17

Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor? 10 Mart (X) Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Sosyal medya platformu "X" eski adıyla Twitter çöktü mü? araştırması gündemde. Kullanıcılar platforma erişim sorunu yaşıyor. Dünya çapında geniş kullanıcı ağına sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'a girişte sorunla karşılaşıldı. Peki, 10 Mart Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor? 10 Mart X Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü? sorusu platformun"gönderiler şu anda alınamıyor" uyarısı vermesinin üzerine en çok araştırılanlardan bir tanesi oluyor. 10 Mart bugün kullanıcılar yükleme problemiyle karşı karşıya kalıyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor? 10 Mart X Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcılar, Twitter'a girmek isterken karşılarına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası çıktığını belirtiyor.

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Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor? 10 Mart X Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Son yaşanan gelişmeyle birlikte Twitter (X)'de yaşanan problem ortadan kalktı. Platforma erişim sağlanabiliyor.

Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor? 10 Mart X Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

X ekibinden henüz açıklama gelmezken, sorunun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor? 10 Mart X Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?