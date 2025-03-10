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Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor? 10 Mart (X) Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
13:17
Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor? 10 Mart (X) Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Sosyal medya platformu "X" eski adıyla Twitter çöktü mü? araştırması gündemde. Kullanıcılar platforma erişim sorunu yaşıyor. Dünya çapında geniş kullanıcı ağına sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'a girişte sorunla karşılaşıldı. Peki, 10 Mart Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?