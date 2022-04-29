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Haberler Yaşam Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:19

Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!

Sosyal medya üzerinden videolar yayınlayıp birbirlerine adeta savaş açan, alenen ölümle tehdit etmekten de çekinmeyen aralarında 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu iki çetenin 'sanal kavgası'nda mahkeme kararını verdi. Sanal ortamda başlayıp gerçek hayata sirayet eden davada mahkeme, suçun oluşması için söylemlerin halkın belirli büyüklükteki bir kesiminde endişe, korku ile panik yaratabilecek ve suç işlemek için tahrik edebilecek nitelikte paylaşımlar olması gerektiğinin altını çizdi. Tüm sanıkların beraatına karar verdi. Twitter'da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş ise 'Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı' dedi. İşte davanın detayları...

ARZU KAYA
Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!

Twitter'da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş hakim karşısına çıktı. 'Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı' ifadelerini kullandı… "Kasten öldürme", "yaralama", ve "yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un sosyal medyada birbirlerini ölümle tehdit ettiği belirtilerek yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!

"İNFİALE SEBEBİYET VEREBİLİRLER" TESPİTİ

Sanal alemde cereyan edip, gerçek hayata sirayet eden olaylar zinciri 2020 yılı Mayıs ayında yaşandı. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki grup sosyal medyada birbirine girdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ölüm tehdidi içeren videolar ise emniyetin radarına girdi.

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Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!

HANIMAĞA GÜNİZ AKKUŞ FENOMEN OLMUŞTU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile içlerinde hanımağa lakaplı olarak bilinen, polislikten atılan Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 isme dava açıldı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara yer verdi. Videoların toplumda infiale sebebiyet verebileceğinin altını çizdi.

Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!

HANIMAĞA GÜNİZ AKKUŞ: "ÖZEL GÖRÜNTÜLERİMLE ŞANTAJ YAPILDI"

Dava kapsamında "suç işlemeye tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istenen 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş özel görüntüleri ile şantaja uğradığı için sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştığını ileri sürdü.

Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!

"Şoförlüğünü yapan kişi erkek arkadaşımla olan mesaj ve özel görüntüleri alarak başkasına yolladı" dedi.

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