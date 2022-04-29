Haberler Yaşam Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!

Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:19

Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!

Sosyal medya üzerinden videolar yayınlayıp birbirlerine adeta savaş açan, alenen ölümle tehdit etmekten de çekinmeyen aralarında 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu iki çetenin 'sanal kavgası'nda mahkeme kararını verdi. Sanal ortamda başlayıp gerçek hayata sirayet eden davada mahkeme, suçun oluşması için söylemlerin halkın belirli büyüklükteki bir kesiminde endişe, korku ile panik yaratabilecek ve suç işlemek için tahrik edebilecek nitelikte paylaşımlar olması gerektiğinin altını çizdi. Tüm sanıkların beraatına karar verdi. Twitter'da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş ise 'Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı' dedi. İşte davanın detayları...