Twitter'ı satın almadan önce varlığından endişe ettiği, aldıktan sonra da tespit ettiği manipülatif algoritma ile ilgili adım atması beklenen Elon Musk bu hedefini başaramadı. Twitter'ı operasyonel bir araç olmaktan çıkarmak bir yana, birçok ülkede adeta derin ABD tarafından yönetilen daha da zorba bir maşa haline getirdi. ABD'de "yılın en önemli olayı" olarak yorumlanan "Türkiye seçimleri" Twitter üzerinden yoğun bir manipülasyon süreci başlatıldı. Bu kapsamda birçok hesaba blokaj uygulanırken kullanıcılara da takip etmedikleri ve dünya görüşünü benimsemedikleri muhalif lider ve gazetecilerin, FETÖ firarilerinin hesapları gösterilmeye başlandı.

TATMİN EDİCİ CEVAP BEKLENEN ELON MUSK KAÇIYOR!

Yapacağı kod açıklamasını 31 Mart'a erteyelen Elon Musk ise tatmin edici bir cevap vermekten kaçınmayı tercih ederken. Kodları açıklayacaklarını ancak bunun karmaşık olduğunu söylemekle yetindi. İşte Twitter gerçeği ve Türkiye'de de gerçekleşn operasyonun detayları