Satın aldığında "Twitter hem bir sosyal medya platformu hem de bir suç mahalli" diyen ve bunu düzeltmeyi vadeden Elon Musk ABD merkezli siyasi operasyon kıskacından kurtulamadı ve düzene boyun eğdi. Twitter'ın son haftalarda tek gündemi adeta Türkiye ve operasyonun hedefi Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Kendisinden açıklama beklenen ve binlerce kullanıcının mesaj gönderdiği Elon Musk ise kaçamak cevaplarla günü kurtarma derdinde. Operasyon artık gizlenemez düzeyde. Kılıçdaroğlu'nun hesabı da operasyona dahil edildi