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Haberler Yaşam Twitter’da operasyon! Açıklama beklenen Elon Musk kaçıyor; Hedef Türkiye seçimleri
Giriş Tarihi: 26.03.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 11:16

Twitter’da operasyon! Açıklama beklenen Elon Musk kaçıyor; Hedef Türkiye seçimleri

Satın aldığında "Twitter hem bir sosyal medya platformu hem de bir suç mahalli" diyen ve bunu düzeltmeyi vadeden Elon Musk ABD merkezli siyasi operasyon kıskacından kurtulamadı ve düzene boyun eğdi. Twitter'ın son haftalarda tek gündemi adeta Türkiye ve operasyonun hedefi Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Kendisinden açıklama beklenen ve binlerce kullanıcının mesaj gönderdiği Elon Musk ise kaçamak cevaplarla günü kurtarma derdinde. Operasyon artık gizlenemez düzeyde. Kılıçdaroğlu'nun hesabı da operasyona dahil edildi

SABAH İNTERNET
Twitter’da operasyon! Açıklama beklenen Elon Musk kaçıyor; Hedef Türkiye seçimleri

Twitter'ı satın almadan önce varlığından endişe ettiği, aldıktan sonra da tespit ettiği manipülatif algoritma ile ilgili adım atması beklenen Elon Musk bu hedefini başaramadı. Twitter'ı operasyonel bir araç olmaktan çıkarmak bir yana, birçok ülkede adeta derin ABD tarafından yönetilen daha da zorba bir maşa haline getirdi. ABD'de "yılın en önemli olayı" olarak yorumlanan "Türkiye seçimleri" Twitter üzerinden yoğun bir manipülasyon süreci başlatıldı. Bu kapsamda birçok hesaba blokaj uygulanırken kullanıcılara da takip etmedikleri ve dünya görüşünü benimsemedikleri muhalif lider ve gazetecilerin, FETÖ firarilerinin hesapları gösterilmeye başlandı.

TATMİN EDİCİ CEVAP BEKLENEN ELON MUSK KAÇIYOR!

Yapacağı kod açıklamasını 31 Mart'a erteyelen Elon Musk ise tatmin edici bir cevap vermekten kaçınmayı tercih ederken. Kodları açıklayacaklarını ancak bunun karmaşık olduğunu söylemekle yetindi. İşte Twitter gerçeği ve Türkiye'de de gerçekleşn operasyonun detayları

Twitter’da operasyon! Açıklama beklenen Elon Musk kaçıyor; Hedef Türkiye seçimleri

Twitter'dan ayrılan isimlerin deşifre ettiği operasyonlar, Elon Musk'un itirafları ve Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabının da algoritmaya dahil edildiği yoğun saldırının nasıl gerçekleştiği belgelerle ortaya çıktı. İşte detaylar;

ELON MUSK'IN İTİRAFI: BURASI BİR SUÇ MAHALLİ

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ifade ettiği gibi "Twitter hem bir sosyal medya şirketi hem de suç mahali…"

Öyle ki özellikle Aralık 2022'den bu yana yayınlanan belgelerde, Twitter ile ABD'nin psikolojik harp operasyonları yürüttüğü, bazı konuların üstünü örterken bazı konuları yaydığı, bazılarını sansürlerken bazı kişilerin görünürlüğünü ise artırdığı ortaya çıktı.

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Twitter’da operasyon! Açıklama beklenen Elon Musk kaçıyor; Hedef Türkiye seçimleri

Elon Musk, Twitter eli ile yürütülen bu operasyonlara Twitter Files'ı yayınlayarak müdahale etti. 9 Aralık 2022'de yayınlanan ilk dosyalarda Twitter çalışanlarınca, tamamen kamuoyundan gizli olarak kara liste (Blacklist) oluşturulduğu, trend topic'lere müdahale edildiği, odağa giren hesapların görünürlüğünün azaltıldığı açıklandı.

Twitter’da operasyon! Açıklama beklenen Elon Musk kaçıyor; Hedef Türkiye seçimleri

Öyle ki, COVID kapanmalarının çocuklar için olumsuz olduğunu iddia edenler bile sansüre uğradı.

"Trends Blacklist" kapsamına alınan kişilerin tweetleri trend konularda engellendi.

Twitter’da operasyon! Açıklama beklenen Elon Musk kaçıyor; Hedef Türkiye seçimleri

"Search Blacklist" kapsamına alınan kişiler arama sonuçlarından filtrelenerek çıkarıldı.

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