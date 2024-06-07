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Haberler Yaşam TYT, AYT, YDT ne zaman? 2024 YKS kapsamında AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 14:01

TYT, AYT, YDT ne zaman? 2024 YKS kapsamında AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

YKS için beklenen tarih geldi. 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan sınavların ilki yarın düzenleniyor. TYT'ye saatler kala sınava ilişkin detaylar mercek altına alınırken AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları araştırma konusu oldu. Peki, 2024 YKS kapsamında TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak? İşte yanıtı.

TYT, AYT, YDT ne zaman? 2024 YKS kapsamında AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

YKS sınav tarihleri ile 2024 TYT sınav saati hem adayların hem de velilerin gündemini meşgul ediyor. Özellikle yoğun nüfuslu büyükşehirlerde trafik ve benzeri aksamaların önüne geçmek adına sınav başlangıç ve bitiş saatine dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada TYT, AYT, YDT ne zaman sorusuna yanıt bulmak isteyenler AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusuyla detayları inceliyor. İşte YKS sınav saatleri.

TYT, AYT, YDT ne zaman? 2024 YKS kapsamında AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

YKS TYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS sınavları için tarih belli oldu.

Buna göre;

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Saat 10.15'te başlayan sınav 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'da sona erecek.

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TYT, AYT, YDT ne zaman? 2024 YKS kapsamında AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

TYT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

TYT, AYT, YDT ne zaman? 2024 YKS kapsamında AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

AYT VE YDT SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve bu sınavda adaylara 180 dakika süre tanınacak.

YKS'nin son oturumu olan YDT (Yabancı Dil Testi) ise 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Bu sınavda ise adaylara soruları yanıtlamaları için 120 dakikalık süre verilecek.

TYT, AYT, YDT ne zaman? 2024 YKS kapsamında AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

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