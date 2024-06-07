TYT, AYT, YDT ne zaman? 2024 YKS kapsamında AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

YKS sınav tarihleri ile 2024 TYT sınav saati hem adayların hem de velilerin gündemini meşgul ediyor. Özellikle yoğun nüfuslu büyükşehirlerde trafik ve benzeri aksamaların önüne geçmek adına sınav başlangıç ve bitiş saatine dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada TYT, AYT, YDT ne zaman sorusuna yanıt bulmak isteyenler AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusuyla detayları inceliyor. İşte YKS sınav saatleri.