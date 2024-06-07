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TYT, AYT, YDT ne zaman? 2024 YKS kapsamında AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
14:01
TYT, AYT, YDT ne zaman? 2024 YKS kapsamında AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
YKS için beklenen tarih geldi. 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan sınavların ilki yarın düzenleniyor. TYT'ye saatler kala sınava ilişkin detaylar mercek altına alınırken AYT, YDT ve TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları araştırma konusu oldu. Peki, 2024 YKS kapsamında TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak? İşte yanıtı.