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TYT Sosyal Bilimler soruları ve cevapları 2024: YKS TYT Sosyal Bilimler soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
10:49
TYT Sosyal Bilimler soruları ve cevapları 2024 yılı için araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün düzenleniyor. Adaylar, üniversite sınavı ilk oturumu TYT'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 120 soruya yanıt verecek. Sınav sonrası verdikleri cevapların doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen adaylar ''YKS TYT Sosyal Bilimler soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır, nasıl görüntülenir?'' sorularına yanıt arayacak. TYT Sosyal Bilimler soruları ve cevapları osym.gov.tr'de yayımlandıktan sonra SABAH'ta olacak! İşte ÖSYM ile PDF görüntüleme ekranı…