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Haberler Yaşam Üç aylar başlangıcı 2025 | Diyanet İşleri takvimi ve Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ile üç aylar ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:49

Üç aylar başlangıcı 2025 | Diyanet İşleri takvimi ve Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ile üç aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile üç aylar başlangıcı İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Mübarek Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan günlerde ibadet planlarını çıkaran Müslümanlar şimdiden hazırlıklarına başladı. Peki; 2025 üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Üç aylar başlangıcı 2025 | Diyanet İşleri takvimi ve Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ile üç aylar ne zaman başlıyor?

Üç aylar başlangıcı için geri sayım başladı. Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri gündemdeki yerini alırken bu mübarek ayları ibadetle dolu geçirecekler de hazırlandı. İşte, 2025 Diyanet üç aylar takvimi...

Üç aylar başlangıcı 2025 | Diyanet İşleri takvimi ve Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ile üç aylar ne zaman başlıyor?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet 2025 takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayları tarihleri işaretlendi. Buna göre üç aylar 1 Ocak 2025 itibarıyla 1 Recep ile başlıyor.

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Üç aylar başlangıcı 2025 | Diyanet İşleri takvimi ve Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ile üç aylar ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

Ramazan 29 Mart günü son bulacak.

Üç aylar başlangıcı 2025 | Diyanet İşleri takvimi ve Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ile üç aylar ne zaman başlıyor?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Üç aylar başlangıcı 2025 | Diyanet İşleri takvimi ve Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ile üç aylar ne zaman başlıyor?

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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