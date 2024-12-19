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Üç aylar başlangıcı 2025 | Diyanet İşleri takvimi ve Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ile üç aylar ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
16:49
Üç aylar başlangıcı 2025 | Diyanet İşleri takvimi ve Recep, Şaban, Ramazan tarihleri ile üç aylar ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile üç aylar başlangıcı İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Mübarek Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan günlerde ibadet planlarını çıkaran Müslümanlar şimdiden hazırlıklarına başladı. Peki; 2025 üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...