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Giriş Tarihi: 27.12.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:02

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025: Diyanet ile üç aylar ne zaman, nedir, neler yapılır? İşte yapılacak ibadetler

Mübarek üç aylar geliyor. Diyanet dini günler takvimi üzerinde sorgulanan Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ile ibadet planları çıkarıldı. Sonu bayramla tamamlanacak bu özel günlerde yapılacaklar İslam aleminin gündeminde. Peki; 2025 üç aylar ne zaman, nedir, neler yapılır? İşte, ayrıntılar...

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025: Diyanet ile üç aylar ne zaman, nedir, neler yapılır? İşte yapılacak ibadetler

Üç aylar ne zaman 2025 yılı Diyanet İşleri takvimi ile sorgulanıyor. Recep ayı ile başlayan mübarek günler Ramazan ayı ile tamamlanacak. Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirmek için hazırlanıyor. Peki; üç aylar nedir, ne yapılır?

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025: Diyanet ile üç aylar ne zaman, nedir, neler yapılır? İşte yapılacak ibadetler

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet 2025 takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayları tarihleri işaretlendi. Buna göre üç aylar 1 Ocak 2025 itibarıyla 1 Recep ile başlıyor.

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ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025: Diyanet ile üç aylar ne zaman, nedir, neler yapılır? İşte yapılacak ibadetler

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

Ramazan 29 Mart günü son bulacak.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025: Diyanet ile üç aylar ne zaman, nedir, neler yapılır? İşte yapılacak ibadetler

ÜÇ AYLAR NEDİR?

İslâm dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü ve ramazan bayramıyla sona eren üç aylar, müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025: Diyanet ile üç aylar ne zaman, nedir, neler yapılır? İşte yapılacak ibadetler

Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır.

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