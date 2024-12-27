Haberler
Yaşam
ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025: Diyanet ile üç aylar ne zaman, nedir, neler yapılır? İşte yapılacak ibadetler
Giriş Tarihi: 27.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
17:02
ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025: Diyanet ile üç aylar ne zaman, nedir, neler yapılır? İşte yapılacak ibadetler
Mübarek üç aylar geliyor. Diyanet dini günler takvimi üzerinde sorgulanan Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ile ibadet planları çıkarıldı. Sonu bayramla tamamlanacak bu özel günlerde yapılacaklar İslam aleminin gündeminde. Peki; 2025 üç aylar ne zaman, nedir, neler yapılır? İşte, ayrıntılar...