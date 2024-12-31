Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:49

ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

Üç aylar, İslam dünyasında manevi yoğunluğun ve ibadetlerin arttığı özel bir dönemdir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu kutsal zaman diliminde oruç tutmak, Müslümanlar için büyük sevap ve fazilet taşır. Allah'ın rahmet ve bereketinin bolca tecelli ettiği bu aylarda yapılan ibadetler, diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilir. Peki; Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir?

ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

Recep ayında oruç tutmanın, günahların affına vesile olduğu; Şaban ayında tutulan oruçların ise kişinin kabrini nurlandıracağı hadis-i şeriflerde yer alır. Üç aylar orucu, Müslümanlar için ruhen arınma ve manevi güç toplama zamanıdır. Müslümanlar için ibadetlerle dolu bu mübarek dönem, nefsin terbiyesi, bedenin zindeliği ve Allah'a şükür için eşsiz bir fırsat sunar. Peki üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Bu tarihten itibaren oruç tutulabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Üç aylarda nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Üç aylar orucuna nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa aynı şekilde niyet etmek yeterli olacaktır.

  • Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.
ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

SON DAKİKA