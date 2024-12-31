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ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
12:49
ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?
Üç aylar, İslam dünyasında manevi yoğunluğun ve ibadetlerin arttığı özel bir dönemdir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu kutsal zaman diliminde oruç tutmak, Müslümanlar için büyük sevap ve fazilet taşır. Allah'ın rahmet ve bereketinin bolca tecelli ettiği bu aylarda yapılan ibadetler, diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilir. Peki; Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir ve fazileti nedir?