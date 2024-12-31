ÜÇ AYLAR ORUCU ÖNEMİ VE FAZİLETİ! Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

Recep ayında oruç tutmanın, günahların affına vesile olduğu; Şaban ayında tutulan oruçların ise kişinin kabrini nurlandıracağı hadis-i şeriflerde yer alır. Üç aylar orucu, Müslümanlar için ruhen arınma ve manevi güç toplama zamanıdır. Müslümanlar için ibadetlerle dolu bu mübarek dönem, nefsin terbiyesi, bedenin zindeliği ve Allah'a şükür için eşsiz bir fırsat sunar. Peki üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?