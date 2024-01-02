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Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:36

Üç gençten kan donduran ihbar: Babamız 15 aylık kardeşimizi döverek öldürdü!

İstanbul'da üç kardeş, 2016'da polise gitti. Babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü söyledi. "Babam kardeşimizi şeytan çocuk diye dövüyordu. O gece kardeşimiz çığlık çığlığa yardım istedi" dedi. Kan donduran ihbarın üzerine ekipler harekete geçti. Armağan'a ait olduğu iddia edilen mezar açıldı, baba ise kan şiddet dolu gece hakkında şunları söyledi: Çocuğu yıkadım. Defin için hazırladım…

Deniz YUSUFOĞLU
Üç gençten kan donduran ihbar: Babamız 15 aylık kardeşimizi döverek öldürdü!

Kan donduran olay, İstanbul'da yaşandı. Üç kardeş, 14 Temmuz 2016'da Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Babaları Hüseyin K.'nın 2003 yılında 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüklerini açıkladı. Kardeşlerden Ö.K. (23)., babasının, kendisini ve kardeşlerini hiç okula göndermediğini, evdeyken kendilerini sürekli dövdüğünü, bu nedenle evden kaçtığını, en küçük kardeşinin ise babasının uyguladığı şiddet nedeniyle öldüğünü anlattı.

Üç gençten kan donduran ihbar: Babamız 15 aylık kardeşimizi döverek öldürdü!

'ŞEYTAN ÇOCUK' DİYEREK DARP ETMİŞTİ!

Ö.K, "Ben 3-4 yaşlarındayken babamdan şiddet görmeye başladım. 2001 yılında doğan kardeşim Armağan için babam 'Şeytan çocuk' derdi. Bir gece babam kardeşimi kötü dövdü. Çocuk sabaha karşı öldü. Annem ve babam bizden gizli bu çocuğu götürüp Bolluca Arnavutköy Mezarlığına gömdüler. Biz, sonraki konuşmalardan bunu anladık" dedi.

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Üç gençten kan donduran ihbar: Babamız 15 aylık kardeşimizi döverek öldürdü!

Abla Ö.K., siyah kabloyla babasının küçük kardeşlerini dövdüğünü, daha sonra tekme ve yumruk attığını, duvara fırlattığını söyleyerek, "Babam bizi döverken, 'Siz ölseniz ne olacak, siz ölürsünüz bizim başka çocuğumuz olur. Şuraya bir çukur kazar üstünüze iki toprak atarız olur biter' derdi. Armağan'ı döverken, 'Bu çocuk bir ölse ben öldürmüş olmam eceli gelmiş, ölmüş olur. Allah bana günah yazmaz. Dinimizde çocuk 7 yaşına kadar namaz kılmazsa döverek öldürebilirsiniz. Ben cennetliğim' derdi" dediği dilekçede yer aldı.

Üç gençten kan donduran ihbar: Babamız 15 aylık kardeşimizi döverek öldürdü!

KÜÇÜK ARMAĞANIN ÇIĞLIKLARI

Küçük kardeşinin o gece şiddet gördüğü esnada yardım istediğini, kendilerine "Aba uf" diye ağladığını bunun üzerine babasının kardeşini bir odaya kapattığını anlatan Ö.K., "Biz kapının arkasından sadece çığlık seslerini duyduk. Daha sonra babam odadan çıktı, gidip uyudu. Armağan iyice kötüleşince teyzem, annem ve babamın odasına gidip 'Armağan ölüyor' dedi. Ancak ikisi de umursamadı. Teyzem tekrar gidip Armağan'ın öldüğünü söyledi.

Üç gençten kan donduran ihbar: Babamız 15 aylık kardeşimizi döverek öldürdü!

Armağan'a baktılar, babam arkadaşını arayarak Armağan'ın öldüğünü, gömmeleri gerektiğini söyledi. Daha sonra annemle birlikte Armağan'ı alarak evden çıktılar. 2008 yılında annemle teyzemin 'Armağanı o öldürdü. Bu çocuklardan biri de elinde kalacak. Biz kimseye söyleyemedik' dediklerini duydum. 2010 yılında okuldan öğretmenler Armağan'ın neden okula gelmediğini sordular, okuldan öğretmenler geldikten sonra annem ve teyzem bu konu hakkında konuşurken "Şimdi bu çocuğu nasıl nüfustan sildireceğiz, Hüseyin'i tutuklayacaklar mı? Bizi de içeri alırlar mı? Hepimiz biliyoruz. Bu çocuğu Hüseyin'in öldürdüğünü' dediklerini duydum" şeklinde konuştu.

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