Üç gençten kan donduran ihbar: Babamız 15 aylık kardeşimizi döverek öldürdü!

Abla Ö.K., siyah kabloyla babasının küçük kardeşlerini dövdüğünü, daha sonra tekme ve yumruk attığını, duvara fırlattığını söyleyerek, "Babam bizi döverken, 'Siz ölseniz ne olacak, siz ölürsünüz bizim başka çocuğumuz olur. Şuraya bir çukur kazar üstünüze iki toprak atarız olur biter' derdi. Armağan'ı döverken, 'Bu çocuk bir ölse ben öldürmüş olmam eceli gelmiş, ölmüş olur. Allah bana günah yazmaz. Dinimizde çocuk 7 yaşına kadar namaz kılmazsa döverek öldürebilirsiniz. Ben cennetliğim' derdi" dediği dilekçede yer aldı.