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Üç gençten kan donduran ihbar: Babamız 15 aylık kardeşimizi döverek öldürdü!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
16:36
Üç gençten kan donduran ihbar: Babamız 15 aylık kardeşimizi döverek öldürdü!
İstanbul'da üç kardeş, 2016'da polise gitti. Babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü söyledi. "Babam kardeşimizi şeytan çocuk diye dövüyordu. O gece kardeşimiz çığlık çığlığa yardım istedi" dedi. Kan donduran ihbarın üzerine ekipler harekete geçti. Armağan'a ait olduğu iddia edilen mezar açıldı, baba ise kan şiddet dolu gece hakkında şunları söyledi: Çocuğu yıkadım. Defin için hazırladım…