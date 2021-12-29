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Haberler Yaşam Üç Kağıtçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Üç Kağıtçı nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 10:26

Üç Kağıtçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Üç Kağıtçı nerede çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Üç Kağıtçı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1981 yılında vizyona giren film televizyonda yayınlandığı her gün büyük ilgi görüyor. Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Sonrasında ise Rıfkı kendine hem dost hem düşman edinecek ancak bu süreçte de Rıfkı, mucizeler yaratacaktır. Peki Üç Kağıtçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Üç Kağıtçı nerede çekildi?

Üç Kağıtçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Üç Kağıtçı nerede çekildi?

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Üç Kağıtçı filmi için geri sayım başladı. Yeşilçam'ın en ünlü ve sevilen filmleri arasında yer alan filmde Almanya'da yaşayan Rıfkı'nın hikayesi anlatılıyor. Peki Üç Kağıtçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Üç Kağıtçı nerede çekildi?

Üç Kağıtçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Üç Kağıtçı nerede çekildi?

ÜÇ KAĞITÇI KONUSU NE?

Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Uzun süredir yağmayan yağmurun yağmasını, evde kalmış kadınların muratlarına ermesini, kötürüm olanların koşmaya başlamasını sağlayan Rıfkı, bunların hepsini şans eseri yapsa da mahallenin övgüsünü kazanır. Onu sevenler kadar, Rıfkı'yı kendisine düşman görenler de yok değildir. İnsanların baskısı sonucu Belediye Reisi seçimlerine giren Rıfkı, yapılan müdahalelere rağmen seçimi kazanır. Ancak bu süreçte Rıfkı'nın yarattığı mucizelerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkar.

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Üç Kağıtçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Üç Kağıtçı nerede çekildi?

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Rıfkı

Ülkü Özen - Nuriye

Ali Şen - Satılmış Ağa

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden - Sabri

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç - Mustafa

Arap Celal - Köylü

Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki

Muhteşem Durukan - Durmuş

Zehra Uçar - Raziye

Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi

Yadigar Ejder - Hamza

Zeki Alpan - Arif Efendi

Haydar Karaer - Bakkal

Ahmet Turgutlu - Kasap

ÜÇ KAĞITÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Üçkağıtçı'nın çekimleri, İstanbul Zekeriyaköy'de gerçekleşmiştir.

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