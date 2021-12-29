Bu akşam ekrana gelecek olan Üç Kağıtçı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1981 yılında vizyona giren film televizyonda yayınlandığı her gün büyük ilgi görüyor. Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Sonrasında ise Rıfkı kendine hem dost hem düşman edinecek ancak bu süreçte de Rıfkı, mucizeler yaratacaktır. Peki Üç Kağıtçı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Üç Kağıtçı nerede çekildi?