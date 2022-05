Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş 14. Bölüm fragmanı yayında! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile Türkan intihar mı etti?

Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 16:11

Her Salı günü ekranlara gelen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayında! Dizinin sevenleri her hafta diziyi ilgiyle takip ediyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizide Türkan ve Somer ilişkisi yakından izleniyor. Sevilen dizinin her yeni bölümünün ardından "Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, Kanal D Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı ile Türkan intihar mı edecek? İşte 14. Bölümde yaşanacaklar…