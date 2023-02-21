Kanal D ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Berker Güven ve Özgü Kaya'nın yer aldığı dizinin 21 Şubat Salı akşamı yayınlanan 38. Bölümünde, Türkan ve Somer'in arasındaki gerilim artmaya devam ederken saldırıya uğrayan Özer ölüm döşeğindedir. Derya ve Mustafa ise yeni hayatları için radikal kararlar alırken, onları bekleyen kötü sürprizden habersizdir. Dizinin sıkı takipçileri, Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş 38. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Üç Kız Kardeş 38. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…