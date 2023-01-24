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Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle! Türkan ve Somer arasında ipler geriliyor! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle
Giriş Tarihi: 24.01.2023 19:31 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 19:31

Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle! Türkan ve Somer arasında ipler geriliyor! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle

Kanal D ekranlarının beğeni toplayan dizisi Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Berker Güven ve Özgü Kaya'nın yer aldığı dizinin 24 Ocak Salı akşamı yayınlanan 36. Bölümünde Türkan'ı alt etmek için yemin eden Rüçhan'ın son planı, Türkan ve Somer'i tekrardan karşı karşıya getirir. İkili arasında ipler bu sefer tahmin edilenden daha fazla gerilir. Dizinin sıkı takipçileri, Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle! Türkan ve Somer arasında ipler geriliyor! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden olan Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Berker Güven, Özgü Kaya, İclal Aydın, Almila Ada gibi isimleri buluşturan dizinin 24 Ocak 2023 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Yeni bölümde, Rüçhan'ın yaptığı son plan, Türkan ve Somer'in arasındaki iplerin gerilmesine neden olur. Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı Kanal D tarafından paylaşıldı. İşte, Üç Kız Kardeş 36. Bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle! Türkan ve Somer arasında ipler geriliyor! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE!

İşte 24 Ocak 2023 Salı akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle! Türkan ve Somer arasında ipler geriliyor! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle;

Rüçhan oynadığı oyunla Türkan'a karşı büyük bir zafer kazandığını düşünürken, diğer yanda kendisini bekleyen tehlikeli bir sürprizle sarsılır. Üstelik Türkan da Rüçhan'ın oyunlarına karşı dik durarak ona yenilmeyeceğinin sinyallerini vermektedir.

Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle! Türkan ve Somer arasında ipler geriliyor! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle

Fatih'in kızının Almanya'dan gelişi, evde bir yandan hüzün diğer yandan sevinç yaratır. Genç kız, amansız hastalığına rağmen eve neşe katmış, sayesinde tüm Kalender Ailesi bir araya gelmiştir.

Ancak Dönüş'ün donör olmaktaki ısrarı, Nesrin ve Sadık'ı sürekli iki arada bırakmaktadır.

Üç Kız Kardeş 36. bölüm izle! Türkan ve Somer arasında ipler geriliyor! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle

Bir yanda kendi kızları, diğer yanda masum bir genç kız vardır. Onların en büyük savaşı, şimdi vicdanlarıyladır.

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