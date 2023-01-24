ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle;

Rüçhan oynadığı oyunla Türkan'a karşı büyük bir zafer kazandığını düşünürken, diğer yanda kendisini bekleyen tehlikeli bir sürprizle sarsılır. Üstelik Türkan da Rüçhan'ın oyunlarına karşı dik durarak ona yenilmeyeceğinin sinyallerini vermektedir.