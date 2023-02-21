ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle; Türkan ve Somer'in arasındaki gerilim git gide yükselirken, Özer'in uğradığı saldırı sonucu ölüm döşeğinde olması da aralarındaki mesafeyi iyice arttırır.