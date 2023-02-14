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Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 14.02.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 13:40

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat Kanal D yayın akışı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmalarında bir hafta geride kalırken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar yayınlanmadı. Bu noktada salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Üç Kız Kardeş bugün var mı, neden yok?'' soruları 14 Şubat Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı? İşte, Üç Kız Kardeş yeni bölüm tarihi ve saati...

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Üç Kız Kardeş, Salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Nazlı Senem Ünal gibi isimleri buluşturan dizi, bu hafta da Kanal D yayın akışı içerisinde yer almadı. Dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini merak eden seyirciler, Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Deprem faciası nedeniyle diziler kanalların yayın akışlarından çıkarılmıştı. Peki, Üç Kız Kardeş bugün var mı, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? İşte, 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı…

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat Kanal D yayın akışı

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

14 Şubat 2023 Salı tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Üç Kız Kardeş dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Üç Kız Kardeş dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat Kanal D yayın akışı

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım şirketi ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak çekimlerin başladığı biliniyor. Buna göre, dizinin 39. Yeni bölümünün 21 Şubat 2023 Salı akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat Kanal D yayın akışı

ÜÇ KIZ KARDEŞ 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan ve Somer'in arasındaki gerilim git gide yükselirken, Özer'in uğradığı saldırı sonucu ölüm döşeğinde olması da aralarındaki mesafeyi iyice arttırır.

Derya ve Mustafa yeni hayatlarına doğru radikal kararlar alırken, onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Üstelik Derya, Mustafa uğruna adım adım ailesinden de uzaklaşmaktadır.

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat Kanal D yayın akışı

Rüçhan ve Sevilay, Özer konusunda tekrar karşı karşıya gelirler. Ancak Rüçhan'ın, Özer böyle ciddi bir durumdayken bile, Sevilay'a geçit vermeye niyeti yoktur.

Türkan, hastanede Somer'e destek olup ayrıca kendini affettirmek için elinden geleni yaparken, Somer de Türkan'ın geçmişte yaptığı hataları tek tek yüzüne vurmaya devam eder.

Böylece Türkan'a olan öfkesini içinde daha da büyütür ve ona olan uzak tavrını da netleştirir. Türkan ise şahit olduğu bir anla, Somer'le ilişkisiyle ilgili yeni bir karar alma noktasına gelir.

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