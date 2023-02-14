Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat Kanal D yayın akışı

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

14 Şubat 2023 Salı tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Üç Kız Kardeş dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Üç Kız Kardeş dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.