Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 14 Şubat Kanal D yayın akışı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmalarında bir hafta geride kalırken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar yayınlanmadı. Bu noktada salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Üç Kız Kardeş bugün var mı, neden yok?'' soruları 14 Şubat Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı? İşte, Üç Kız Kardeş yeni bölüm tarihi ve saati...