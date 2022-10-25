Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş Özgür kimdir, gerçekte kim? Üç Kız Kardeş’in Özgür’ü Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri neler?

Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 16:53

Üç Kız Kardeş yeni bölümü ile her Salı olduğu gibi bu akşam ekranlarda olacak. Üç Kız Kardeş 23. Bölüm fragmanında Derya'nın karşısında görülen Özgür karakteri merak konusu oldu. İzleyenler Üç Kız Kardeş Özgür kimdir, kim oynuyor, gerçekte kim sorularına yanıt aramaya başladı. Daha önce Seversin dizisinde görülen oyuncu Yiğit Dikmen "Özgür" karakterine hayat verecek. Peki, Üç Kız Kardeş Özgür / Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim dizileri neler? İşte, karakter ve oyuncu hakkında tüm merak edilenler…