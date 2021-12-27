Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Üç Kuruş 9. yeni bölüm canlı izle! Show Tv Üç Kuruş son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 19:21 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 19:23

Üç Kuruş 9. yeni bölüm canlı izle! Show Tv Üç Kuruş son bölüm izle!

Üç Kuruş 9. Yeni bölüm izle ekranı akşam saatleriyle beraber ilgi görüyor. Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar 27 Aralık 2021 tarihli bölümü internet aracılığı ile de takip edebiliyor. Bahar'ın Kartal'ı öptüğü anların büyük heyecan uyandırdığı fragmanda Efe ve Kartal'ın uçurum kenarındaki perişan halleri dikkat çekmişti. Bu noktada ise dizisi Show Tv canlı yayını ile beraberi izleyenler naklen takip edebilecek. İşte Üç Kuruş 9. Yeni bölüm izle seçeneği...

Üç Kuruş 9. yeni bölüm canlı izle! Show Tv Üç Kuruş son bölüm izle!

Show Tv ekranlarının yeni ve dikkat çeken dizisi Üç Kuruş 9. Yeni bölüm canlı izle ekranı akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Dizide bu hafta yine izleyenleri ekran başına kilitlecek gelişmeler yaşanacak. Beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı yeni bölüm için nefesler tutulurken öte yandan dizinin bu haftaki bölümünü izlemek isteyenler Show Tv ile Üç Kuruş 4. Yeni bölüm canlı izle araştırmasına çıktı. İşte 27 Aralık 2021 Üç Kuruş 9. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...

Üç Kuruş 9. yeni bölüm canlı izle! Show Tv Üç Kuruş son bölüm izle!

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM FULL İZLE!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/uc-kurus/2815

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır.
Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üç Kuruş 9. yeni bölüm canlı izle! Show Tv Üç Kuruş son bölüm izle!

Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz.
Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor.
Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

Üç Kuruş 9. yeni bölüm canlı izle! Show Tv Üç Kuruş son bölüm izle!

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

SON DAKİKA