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Haberler Yaşam UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5-6 Şubat İstanbul’da uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY iptal olan uçuşlar
Giriş Tarihi: 05.02.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 11:03

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5-6 Şubat İstanbul’da uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY iptal olan uçuşlar

Kar yağışı yurdu etkisi altına almaya başladı. Bugün ve yarın şiddetlenmesi beklenen yağışlarla birlikte uçak seferleri iptal mi sorusu da yanıt aramaya başladı. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı uçuşların durumları Anadolu Jet, Pegasus, THY duyuruları ile takip ediliyor. İstanbul'da uçuşlar iptal mi edildi, bugün ve yarın uçuşlar yapılmayacak mı soruları yanıt arıyor. Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarıları seferler üzerinde etkili oluyor. Peki, 5-6 Şubat İstanbul'da uçak seferleri iptal mi edildi, bugün hangi uçuşlar iptal? İşte, iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı…

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5-6 Şubat İstanbul’da uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY iptal olan uçuşlar

Uçak seferleri iptal mi, hangi uçuşlar iptal oldu soruları Anadolu Jet, Pegasus, THY uçuş sorgulama ekranı üzerinde aranıyor. Kar yağışı sebebiyle seferlerin iptal edilmesi ihtimaline karşı biletli yolcular araştırmalara başladı. İstanbul'da uçuşlar iptal mi sorusu yanıt arıyor. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere tüm illerde araştırmalar başladı. Peki, 5-6 Şubat bugün ve yarın İstanbul'da uçak seferleri iptal mi oldu? İşte, detaylar…

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5-6 Şubat İstanbul’da uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY iptal olan uçuşlar

THY'DEN HAVA ŞARTLARI UYARISI!

Türk Hava Yolları İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği 5-6 Şubat tarihlerindeki İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 238 seferin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları (THY) 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcularını seferlerde iptallerin olabileceğine karşın uyarmıştı.

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UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5-6 Şubat İstanbul’da uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY iptal olan uçuşlar

Yapılan uyarının ardından THY İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 238 seferini iptal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler'' ifadelerine yer verildi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5-6 Şubat İstanbul’da uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY iptal olan uçuşlar

HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Uçuşunuzun durumunu sorgulamak veya değişiklik işlemleriniz için http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5-6 Şubat İstanbul’da uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY iptal olan uçuşlar

İSTANBUL HAVALİMANI UÇAK SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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