Haberler Yaşam UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5-6 Şubat İstanbul’da uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY iptal olan uçuşlar

Giriş Tarihi: 05.02.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 11:03

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5-6 Şubat İstanbul’da uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY iptal olan uçuşlar

Kar yağışı yurdu etkisi altına almaya başladı. Bugün ve yarın şiddetlenmesi beklenen yağışlarla birlikte uçak seferleri iptal mi sorusu da yanıt aramaya başladı. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı uçuşların durumları Anadolu Jet, Pegasus, THY duyuruları ile takip ediliyor. İstanbul'da uçuşlar iptal mi edildi, bugün ve yarın uçuşlar yapılmayacak mı soruları yanıt arıyor. Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarıları seferler üzerinde etkili oluyor. Peki, 5-6 Şubat İstanbul'da uçak seferleri iptal mi edildi, bugün hangi uçuşlar iptal? İşte, iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı…