Haberler Yaşam Uçak seferleri iptal oldu mu, hangi uçuşlar iptal oldu? 7 Şubat 2023 İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa uçuşlar iptal mi oldu?

Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:39

Uçak seferleri iptal oldu mu, hangi uçuşlar iptal oldu? 7 Şubat 2023 İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa uçuşlar iptal mi oldu?

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları ve Gaziantep – Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası THY, Pegasus, Anadolu Jet gibi firmalar uçak seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar, 7 Şubat uçak seferleri iptal mi, hangi uçuşlar iptal oldu sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde 238 seferin iptal olduğu bildirilmişti. Son gelen THY, Anadolu Jet ve Pegasus'un yaptığı açıklamalara göre Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adana illerinde bilet değişikliği yapılabilmekte. Peki, uçak seferleri iptal mi oldu? İşte konu hakkında detaylar