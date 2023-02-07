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Haberler Yaşam Uçak seferleri iptal oldu mu, hangi uçuşlar iptal oldu? 7 Şubat 2023 İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa uçuşlar iptal mi oldu?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:39

Uçak seferleri iptal oldu mu, hangi uçuşlar iptal oldu? 7 Şubat 2023 İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa uçuşlar iptal mi oldu?

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları ve Gaziantep – Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası THY, Pegasus, Anadolu Jet gibi firmalar uçak seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar, 7 Şubat uçak seferleri iptal mi, hangi uçuşlar iptal oldu sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde 238 seferin iptal olduğu bildirilmişti. Son gelen THY, Anadolu Jet ve Pegasus'un yaptığı açıklamalara göre Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adana illerinde bilet değişikliği yapılabilmekte. Peki, uçak seferleri iptal mi oldu? İşte konu hakkında detaylar

Uçak seferleri iptal oldu mu, hangi uçuşlar iptal oldu? 7 Şubat 2023 İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa uçuşlar iptal mi oldu?

Uçak seferleri iptal mi oldu, bilet değişikliği nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. THY, Anadolu Jet ve Pegasus'un yaptığı açıklamalarda uçuş seferlerinin bazı illerde iptal edildiğini, bazı illerdeyse arttırıldığını bildirdi. Bunun haricinde THY üç ilde bilet fiyatlarını 100 TL'ye sabitlemiş durumda. Peki, uçuşlar iptal mi oldu, hangi illerde?

Uçak seferleri iptal oldu mu, hangi uçuşlar iptal oldu? 7 Şubat 2023 İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa uçuşlar iptal mi oldu?

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ UÇUŞLAR OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE AZALTILACAK

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yarın ve çarşamba günü yüzde 25 azaltma yapılacak.

Havalimanının işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'daki hava durumuna ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 7-8 Şubat tarihlerinde yüzde 25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Uçak seferleri iptal oldu mu, hangi uçuşlar iptal oldu? 7 Şubat 2023 İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa uçuşlar iptal mi oldu?

THY 13 ŞUBAT'A KADAR BİLETLERİ 100 TL'YE SABİTLEDİ

THY yaptığı açıklamada Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitledi.

Uçak seferleri iptal oldu mu, hangi uçuşlar iptal oldu? 7 Şubat 2023 İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa uçuşlar iptal mi oldu?

PEGASUS HAVA YOLLARI'NDAN DEPREM BÖLGESİ İÇİN EK SEFER PLANLAMASI DUYURUSU

Pegasus Hava Yolları, yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyenler için ek sefer planlaması yapıldığını, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a ve bu illerden Sabiha Gökçen'e dönüşler için ek sefer planlamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Uçak seferleri iptal oldu mu, hangi uçuşlar iptal oldu? 7 Şubat 2023 İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa uçuşlar iptal mi oldu?

ANADOLU JET'TEN DEPREM BÖLGELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle, Kahramanmaraş (KCM), Gaziantep (GZT), Malatya (MLX) ve Adıyaman (ADF) Havalimanları geçici olarak sivil uçuşlara kapatılmış olup sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için hizmet vermektedir.

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