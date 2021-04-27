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Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:19Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:21
Uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada uçak yolculuğu son durum
2 haftalık kısmi kapanma sürecinde vaka sayılarında beklenen düşüşün olmaması sonucu dünkü Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanmanın kapsamını izah ederek önemli açıklamalarda bulundu. Ancak uçuşu olan ve önceden uçak bileti bulunan vatandaşlar, "Tam kapanmada uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı?" gibi sorulara yanıt aradı. İşte önceden alınmış uçak biletleri ile ilgili kararlar ve tam kapanmada uçak yolculuğu ile ilgili son gelişmeler.