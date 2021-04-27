Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada uçak yolculuğu son durum
Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:21

Uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada uçak yolculuğu son durum

2 haftalık kısmi kapanma sürecinde vaka sayılarında beklenen düşüşün olmaması sonucu dünkü Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanmanın kapsamını izah ederek önemli açıklamalarda bulundu. Ancak uçuşu olan ve önceden uçak bileti bulunan vatandaşlar, "Tam kapanmada uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı?" gibi sorulara yanıt aradı. İşte önceden alınmış uçak biletleri ile ilgili kararlar ve tam kapanmada uçak yolculuğu ile ilgili son gelişmeler.

Uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada uçak yolculuğu son durum

Tam kapanma kararlarının ardından yurt dışı ve yurt içi uçuş planı bulunan pek çok vatandaş uçuşlarla ilgili son durumu "Tam kapanmada uçak biletleri iptal edildi mi?" sorusuyla araştırıyor. Birçok vatandaş uçak biletinin yanmaması için önceden alınmış uçak biletleri ile ilgili karar ve açıklamaları takip ediyor. "Uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı?" sorusuna yanıt arayan binlerce kişi tam kapanmada uçak yolculuğu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyor.

Uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada uçak yolculuğu son durum

ŞEHİRLER ARASI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Önceki sokağa çıkma yasaklarında özel araçla şehirler arası seyahatler yasak saatlerinde gerçekleştirilemiyordu. Ancak zorunlu bir durum olduğunun belgelenmesi ile bu seyahatlere izin veriliyordu. Otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarıyla yasak saatlerinde de şehirler arası seyahat mümkündü. Bu durumun tam kapanmada da geçerli olacağı ve uçak hariç toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasite ile hizmet vereceği duyuruldu. Ancak 29 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada şehirler arası uçuşlar iptal mi sorusuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada uçak yolculuğu son durum

YURT DIŞI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Mecburi uçuş planı bulunan vatandaşlar, "Tam kapanmada ?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda , yurt dışı uçuşlar iptal mi gibi sorular da cevap arıyor. Bunlara ilişkin ilgili makamlardan bir cevap gelmedi. Ancak Türk Hava Yolları (THY) daha önceki uçuşları için yolcuların seyahat belgeleriyle havalimanına girebileceklerini duyurmuştu.

Uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada uçak yolculuğu son durum

YURT İÇİ UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından yeni bir açıklamada bulunan THY, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan yurt içi biletlerinin ücretsiz olarak değiştirileceğini ve ileri bir tarihe ertelenebileceğini açıkladı.

Uçak yolculuğu yasak mı, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada uçak yolculuğu son durum

THY UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

THY açıklamasında kendilerine henüz bir bilgilendirme yapılmadığını, uçuşlarla ilgili karar açıklandığında çağrı merkezi aracılığıyla yolculara iletileceğini belirtti. Konuyla ilgili gelişmeler haberimizde yer alacak.

SON DAKİKA