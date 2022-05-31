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Haberler Yaşam Uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı? THY açıkladı: Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:53

Uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı? THY açıkladı: Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Geçtiğimiz günlerde kademe kademe bazı alanlarda kaldırılan maske zorunluluğu ardından havayollarını kullanacak olanlar "uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Daha kalabalık ve uluslararası bir ortam olmasından kaynaklı olarak havaalanları ve uçaklar Koronavirüs tedbirlerinin ilk uygulandığı noktalardan olmuştu. Bu noktada "uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı?" soruları için gözler Türk Hava Yolları duyurularında. Konuyla ilgili THY açıklaması geldi. Peki, uçakta maske takmak zorunlu mu? İşte cevabı…

Uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı? THY açıkladı: Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından gün aşırı takip edilen vaka sayılarında yaşanan ciddi düşüş ardından maske zorunluluğu kademeli olarak kalktı. Bu noktada "uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bakan Fahrettin Koca tarafından bilim kurulu toplantısı ardından açıklanan kararlar neticesinde maske zorunluluğu kademeli olarak kalkmaya devam ediyor. Gündemde "uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı?" soruları var. Peki, uçakta maske takmak zorunlu mu? İşte THY açıklaması…

Uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı? THY açıkladı: Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?

MASKE YASAĞI BİTİYOR!

Bakan Koca, geçtiğimiz gün bilim kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada maske yasağıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, Maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

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Uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı? THY açıkladı: Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?

UÇAKLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Maske yasağının kademeli olarak kaldırılması uçaklar için ayrı bir sorgulamaya neden oldu. Konuyla ilgili son dakika Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı? THY açıkladı: Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?

"Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı"

Uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı? THY açıkladı: Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?
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