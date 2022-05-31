Geçtiğimiz günlerde kademe kademe bazı alanlarda kaldırılan maske zorunluluğu ardından havayollarını kullanacak olanlar "uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Daha kalabalık ve uluslararası bir ortam olmasından kaynaklı olarak havaalanları ve uçaklar Koronavirüs tedbirlerinin ilk uygulandığı noktalardan olmuştu. Bu noktada "uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı?" soruları için gözler Türk Hava Yolları duyurularında. Konuyla ilgili THY açıklaması geldi. Peki, uçakta maske takmak zorunlu mu? İşte cevabı…