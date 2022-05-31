Haberler Yaşam Uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı? THY açıkladı: Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:53

Geçtiğimiz günlerde kademe kademe bazı alanlarda kaldırılan maske zorunluluğu ardından havayollarını kullanacak olanlar "uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Daha kalabalık ve uluslararası bir ortam olmasından kaynaklı olarak havaalanları ve uçaklar Koronavirüs tedbirlerinin ilk uygulandığı noktalardan olmuştu. Bu noktada "uçakta maske zorunlu mu, kalktı mı?" soruları için gözler Türk Hava Yolları duyurularında. Konuyla ilgili THY açıklaması geldi. Peki, uçakta maske takmak zorunlu mu? İşte cevabı…