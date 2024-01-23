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Uçakta sarhoş hakim dehşeti: Kadın hostese öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
12:00
Uçakta sarhoş hakim dehşeti: Kadın hostese öyle şeyler yaptı ki!
Gaziantep Havalimanı'nda İzmir seferini yapacak uçakta inanılmaz anlar yaşandı. Uçağa sarhoş binen hakim Emrullah Ö., yanındaki yolcu ile klima konusunda tartıştı. Kadın hostes ise olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak hakim Emrullah Ö, hem ona hem de yolcuya kabusu yaşattı. İşte duyanları dehşete düşüren olayın detayları