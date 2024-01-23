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Haberler Yaşam Uçakta sarhoş hakim dehşeti: Kadın hostese öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 12:00

Uçakta sarhoş hakim dehşeti: Kadın hostese öyle şeyler yaptı ki!

Gaziantep Havalimanı'nda İzmir seferini yapacak uçakta inanılmaz anlar yaşandı. Uçağa sarhoş binen hakim Emrullah Ö., yanındaki yolcu ile klima konusunda tartıştı. Kadın hostes ise olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak hakim Emrullah Ö, hem ona hem de yolcuya kabusu yaşattı. İşte duyanları dehşete düşüren olayın detayları

Halit TURAN
Uçakta sarhoş hakim dehşeti: Kadın hostese öyle şeyler yaptı ki!

İzmir'de hakim olarak görev yapan Emrullah Ö., bir süre önce Gaziantep-İzmir seferini yapacak uçağa bindi. Yanındaki yolcuyla uçağın kliması nedeniyle tartışan hakim, birkaç kez lavaboya giderek kustu.

Uçakta sarhoş hakim dehşeti: Kadın hostese öyle şeyler yaptı ki!

Ayakta durmakta ve konuşmakta zorluk çeken hakimi hosteslerden birisi uyarınca uçakta ortalık karıştı. Tartıştığı yolculardan birine yumruk atan hakim, tartışma sırasında hosteslerden birine de yumruk attı.

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Uçakta sarhoş hakim dehşeti: Kadın hostese öyle şeyler yaptı ki!

Kadın hostes darp edildikten sonra yere düşünce seferi durduran pilotlar, hakim hakkında Milli Sivil Havacılık Kanununa göre kural dışı yolcu vukuat raporu düzenledi.

Uçakta sarhoş hakim dehşeti: Kadın hostese öyle şeyler yaptı ki!

POLİSLER UÇAKTAN İNDİRMEK İÇİN GELDİ ONLARA DA HAKARET ETTİ
Uçağın kabin ekibi sarhoş hakimin uçaktan indirilmesi için "Acil Durum Çağrısı" yaptı. Uçağa gelen polis memuru Baykal Ç., hakim Emrullah Ö.'ye hakkında kural dışı yolcu uçuş olay raporu tutulduğunu belirterek uçaktan inmesi gerektiğini söyledi.

Uçakta sarhoş hakim dehşeti: Kadın hostese öyle şeyler yaptı ki!

Hakim bu kez yine olay çıkardı. Polis memuru Baykal Ç,'nin üzerine yürüyen hakim "Ben Hakimim, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz da beni indiriyorsunuz" diyerek hakaret etti.

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