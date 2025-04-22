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ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM | Çalışan annelere doğum izni artırılacak mı, kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
10:35
ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM | Çalışan annelere doğum izni artırılacak mı, kaç gün olacak?
Aile yılı kapsamında birçok yenilik gelmeye devam ediyor. Doğum yardımı ödemelerinin ardından, gözler şimdi de çalışan annelere verilecek olan doğum izninin süresine çevrildi. Yapılan son çalışmaların ardından çalışan anne adaylarının ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması planlanıyor. Peki, Çalışan annelere doğum izni arttırılacak mı, kaç gün olacak? İşte, doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler ve detaylar...