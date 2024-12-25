Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan Yusuf Tekin o tarihi işaret etti!

Binlerce ücretli öğretmen bu ay yapılacak maaş ödemelerinin ne zaman hesaplara aktarılacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Meclis'te bu konu ile ilgili soruların yöneltilmesinin ardından Tekin ödemelerin tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ücretli öğretmen maaşları yattı mı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...