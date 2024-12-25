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Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan Yusuf Tekin o tarihi işaret etti!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
16:23
Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan Yusuf Tekin o tarihi işaret etti!
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev alanlar, Aralık ayında maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı gündemdeki yerini aldı. Binlerce ücretli öğretmenin merakla beklediği maaş ödemeleriyle ilgili açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, TBMM'de konuya dair yöneltilen soruları yanıtlayarak, ücretli öğretmen maaşlarının ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, ücretli öğretmen maaşları yattı mı ne zaman yatacak?