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Haberler Yaşam Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan Yusuf Tekin o tarihi işaret etti!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:23

Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan Yusuf Tekin o tarihi işaret etti!

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev alanlar, Aralık ayında maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı gündemdeki yerini aldı. Binlerce ücretli öğretmenin merakla beklediği maaş ödemeleriyle ilgili açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, TBMM'de konuya dair yöneltilen soruları yanıtlayarak, ücretli öğretmen maaşlarının ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, ücretli öğretmen maaşları yattı mı ne zaman yatacak?

Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan Yusuf Tekin o tarihi işaret etti!

Binlerce ücretli öğretmen bu ay yapılacak maaş ödemelerinin ne zaman hesaplara aktarılacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Meclis'te bu konu ile ilgili soruların yöneltilmesinin ardından Tekin ödemelerin tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ücretli öğretmen maaşları yattı mı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan Yusuf Tekin o tarihi işaret etti!

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Aralık ayı ücretli öğretmenlik maaş ödemelerinin ne zmana yatacağı binlerce ücretli öğretmen tarafından araştırılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bakan Tekin, ücretli öğretmen maaşlarının ödeneceği tarihi şu sözlerle açıkladı;

"Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."

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Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan Yusuf Tekin o tarihi işaret etti!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yaılan açıklamalar doğrultusunda ücretli öğretmen maaşları 25 Aralık veya 26 Aralık tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan Yusuf Tekin o tarihi işaret etti!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?
2024 yılında ücretli öğretmen maaş hesaplaması ders saati sayısı üzerinden değerlendiriliyor.

Örnek hesaplamalar ve maaşlar şu şekilde;

Ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan Yusuf Tekin o tarihi işaret etti!

Haftada 20 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 2024 yılında alacağı maaş 13.250 TL olarak hesaplanıyor.

Haftada 24 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 2024 yılında alacağı maaş 15.750 TL olarak hesaplanıyor.

Haftada 30 saatlik derse giren biri ücretli öğretmenim 2024 yılında alacağı maaş 19.250 TL olarak hesaplanıyor.

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