’Ucuz diş’ için İstanbul’a gelen Danimarkalı ikizler, kabusu yaşadı: Diş etleri çekildi, dişleri döküldü

"BU FİRMA BİZE TIBBİ MALZEMELER GETİREN BİR FİRMA"

İkizleri Suriyeli danışmanların getirdiğini belirten Türkmen, "Bu firma bize tıbbi malzemeler getiren bir firma. Bizim bunlarla da bir sözleşmemiz yok. Bize tıbbi malzemeler getiriyorlar. Bize bu hastayı getirdiler. Buradan çıkan mutlu hastaları gördükleri için. Getirdikleri bu ikinci hastaydı. Müşteriye karşın biz onlarla ticaret yapıyoruz.