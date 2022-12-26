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'Ucuz diş' için İstanbul'a gelen Danimarkalı ikizler, kabusu yaşadı: Diş etleri çekildi, dişleri döküldü
Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
15:37
'Ucuz diş' için İstanbul'a gelen Danimarkalı ikizler, kabusu yaşadı: Diş etleri çekildi, dişleri döküldü
Danimarka'nın Kopenhag kentinden ucuz maliyetli diş tedavisi için İstanbul'a gelen Danimarkalı ikizler Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen kabusu yaşadı. Ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getiren ikizlerden Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi. İkizlerin şikayeti üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Zeytinburnu'ndaki kliniğe gelerek incelemede bulundu.