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Haberler Yaşam 'Ucuz diş' için İstanbul'a gelen Danimarkalı ikizler, kabusu yaşadı: Diş etleri çekildi, dişleri döküldü
Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 15:37

'Ucuz diş' için İstanbul'a gelen Danimarkalı ikizler, kabusu yaşadı: Diş etleri çekildi, dişleri döküldü

Danimarka'nın Kopenhag kentinden ucuz maliyetli diş tedavisi için İstanbul'a gelen Danimarkalı ikizler Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen kabusu yaşadı. Ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getiren ikizlerden Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi. İkizlerin şikayeti üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Zeytinburnu'ndaki kliniğe gelerek incelemede bulundu.

DHA
’Ucuz diş’ için İstanbul’a gelen Danimarkalı ikizler, kabusu yaşadı: Diş etleri çekildi, dişleri döküldü

Danimarka'dan ucuz diş tedavisi için İstanbul'a gelen Danimarkalı ikizler, hayatının şokunu yaşadı. İşte haberin detayları...

’Ucuz diş’ için İstanbul’a gelen Danimarkalı ikizler, kabusu yaşadı: Diş etleri çekildi, dişleri döküldü

AĞIZ YAPISI BOZULDU, DİŞ ETLERİ ÇEKİLDİ

Danimarka'nın Kopenhag kentinde yaşayan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, ucuz maliyetli diş tedavisi için İstanbul'un yolunu tuttu. 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı.

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’Ucuz diş’ için İstanbul’a gelen Danimarkalı ikizler, kabusu yaşadı: Diş etleri çekildi, dişleri döküldü

Ancak iki kadın, iddialara göre, ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı. Daha sonra başka bir kliniğe gelen ikizler yine iddialarına göre burada da bekledikleri tedaviyi olamadı. Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi. Şikayette bulunan ikizler, "10 günlüğüne geldik, 2 aydır buradayız" dedi.

’Ucuz diş’ için İstanbul’a gelen Danimarkalı ikizler, kabusu yaşadı: Diş etleri çekildi, dişleri döküldü

İkizlerin şikayeti üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki kliniğe gelerek incelemelerde bulundu. Klinik sahibi olduğu belirten Ömer Türkmen ise iddiaları kabul etmedi.

’Ucuz diş’ için İstanbul’a gelen Danimarkalı ikizler, kabusu yaşadı: Diş etleri çekildi, dişleri döküldü

"BU FİRMA BİZE TIBBİ MALZEMELER GETİREN BİR FİRMA"

İkizleri Suriyeli danışmanların getirdiğini belirten Türkmen, "Bu firma bize tıbbi malzemeler getiren bir firma. Bizim bunlarla da bir sözleşmemiz yok. Bize tıbbi malzemeler getiriyorlar. Bize bu hastayı getirdiler. Buradan çıkan mutlu hastaları gördükleri için. Getirdikleri bu ikinci hastaydı. Müşteriye karşın biz onlarla ticaret yapıyoruz.

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