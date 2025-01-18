UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇ TARİHLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçları ne zaman?

Bu sezon yeni formatıyla devam eden UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 hafta geride kaldı. Temsilcilerimizin rakiplerine karşı verdiği mücadelelerin detayları ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Fikstür belli oldu. İşte, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maç tarihleri…