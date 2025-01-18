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Haberler Yaşam UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇ TARİHLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 13:46

UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇ TARİHLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin maç programı, 7.hafta maçlarıyla başlıyor.Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürleri ise dikkatle takip ediliyor. Avrupa Ligi'nde namağlup ilerleyen Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Fenerbahçe ise Lyon'u konuk alacak. Puan sıralamasında ilk 8'de kendine yer bulan takımlar direkt son 16'ya katılma hakkı kazanacak. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte fikstür

UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇ TARİHLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçları ne zaman?

Bu sezon yeni formatıyla devam eden UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 hafta geride kaldı. Temsilcilerimizin rakiplerine karşı verdiği mücadelelerin detayları ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Fikstür belli oldu. İşte, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maç tarihleri…

UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇ TARİHLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçları ne zaman?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Dinamo Kiev'i konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele 21 Ocak Salı günü saat 18:30'da başlayacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇ TARİHLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçları ne zaman?

BEŞİKTAŞ ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde puan sıralamasında ikinci sırada yer alan Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın 7. haftadaki rakibi olacak. Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşması 22 Ocak Çarşamba günü 18:30'da başlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇ TARİHLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçları ne zaman?

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli temsilcimiz Lyon ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Lyon karşılaşması 23 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇ TARİHLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçları ne zaman?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

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