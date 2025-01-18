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UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇ TARİHLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
13:46
UEFA Avrupa Ligi'nin maç programı, 7.hafta maçlarıyla başlıyor.Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürleri ise dikkatle takip ediliyor. Avrupa Ligi'nde namağlup ilerleyen Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Fenerbahçe ise Lyon'u konuk alacak. Puan sıralamasında ilk 8'de kendine yer bulan takımlar direkt son 16'ya katılma hakkı kazanacak. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte fikstür