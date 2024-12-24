Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:49

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa'daki temsilcilerimiz olarak karşılaşmasına hazırlanıyor. Futbol 'un en prestijli organizasyonlardan biri olan etkinliğin yeni formatı gereği lig aşamasında iki karşılaşma daha gerçekleşecek: Puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16'ya çıkmaya hak kazanacakken diğerleri play off oynayacak. Temsilcilerimizin maç programı heyecanla bekleniyor. Peki; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? İşte, UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri ile GS, FB, BJK maçları...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş maç tarihleri araştırılmaya başladı.Fenerbahçe son maçından mağlup ayrılırken, Galatasaray beraberliği yakalamış Beşiktaş ise mağlup olmuştu. Son 16'nın içinde yer almak isteyen temsilcilerimiz maç programına dair detayları sorguluyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte GS,FB,BJK maç takvimi

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci karşılaşmalar Ocak ayında gerçekleşecek. Galatasaray, Dinamo Kiev ile 21 Ocak Salı günü saat 18:30'da oynanacak. Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile karşı karşıya geleceği mücadele 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak. Fenerbahçe, Lyon mücadelesi ise 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

24 Ekim | Fenerbahçe - Manchester United 22.00

7 Kasım | Az Alkmaar - Fenerbahçe 23.00

28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe 23.00

11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao 18.30

23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon 20.45

30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe 23.00

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg 17:30

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham 20:45

28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray 20:45

12 Aralık l Malmö - Galatasaray 20:45

21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 18:30

30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

24 Ekim | Lyon - Beşiktaş 22.00

6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30

28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45

12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00

22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

SON DAKİKA