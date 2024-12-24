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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:49
UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa'daki temsilcilerimiz olarak karşılaşmasına hazırlanıyor. Futbol 'un en prestijli organizasyonlardan biri olan etkinliğin yeni formatı gereği lig aşamasında iki karşılaşma daha gerçekleşecek: Puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16'ya çıkmaya hak kazanacakken diğerleri play off oynayacak. Temsilcilerimizin maç programı heyecanla bekleniyor. Peki; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? İşte, UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri ile GS, FB, BJK maçları...