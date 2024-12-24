UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci karşılaşmalar Ocak ayında gerçekleşecek. Galatasaray, Dinamo Kiev ile 21 Ocak Salı günü saat 18:30'da oynanacak. Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile karşı karşıya geleceği mücadele 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak. Fenerbahçe, Lyon mücadelesi ise 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.