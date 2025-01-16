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UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
13:53
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç takvimi yakından takip ediliyor. Yeni formata göre sıralamayı ilk 8'de bitirenler play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan sıralamasında Galatasaray 6. sırada, Fenerbahçe 21. sırada ve Beşiktaş ise 28. sırada bulunuyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?