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Haberler Yaşam UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 13:53

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç takvimi yakından takip ediliyor. Yeni formata göre sıralamayı ilk 8'de bitirenler play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan sıralamasında Galatasaray 6. sırada, Fenerbahçe 21. sırada ve Beşiktaş ise 28. sırada bulunuyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşırken Beşiktaş İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise Lyon'u konuk edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!

BU HAFTA AVRUPA MAÇLARI OYNANACAK MI, VAR MI, YOK MU?

Süper Lig'de mücadele devre arasının ardından sürüyor. Ancak Avrupa maçları bu hafta oynanmayacak.

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UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Dinamo Kiev'i konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele 21 Ocak Salı günü saat 18:30'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde puan sıralamasında ikinci sırada yer alan Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın 7. haftadaki rakibi olacak. Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşması 22 Ocak Çarşamba günü 18:30'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli temsilcimiz Lyon ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Lyon karşılaşması 23 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

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