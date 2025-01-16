UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşırken Beşiktaş İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise Lyon'u konuk edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maç takvimi!