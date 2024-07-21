UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahça-Lugano maç heyecanı: Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

Lugano-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçları heyecan dorukta. Fenerbahçe Lugano mücadelesinde ilk maç deplasmanda gerçekleşecek. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları