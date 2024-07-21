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UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahça-Lugano maç heyecanı: Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
23:25
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor. 2. eleme turunda İsviçre'nin temsilcisi olan Lugano ile mücadele edecek. Fenerbahçe'nin bir üst tur için karşılaşmaya çıkacağı maçta rakibi Lugano oldu. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri şampiyonlar ligi 2. eleme turu maçının tarihi ise sorgulanıyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?