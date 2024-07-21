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Haberler Yaşam UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahça-Lugano maç heyecanı: Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 23:25

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahça-Lugano maç heyecanı: Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor. 2. eleme turunda İsviçre'nin temsilcisi olan Lugano ile mücadele edecek. Fenerbahçe'nin bir üst tur için karşılaşmaya çıkacağı maçta rakibi Lugano oldu. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri şampiyonlar ligi 2. eleme turu maçının tarihi ise sorgulanıyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahça-Lugano maç heyecanı: Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

Lugano-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçları heyecan dorukta. Fenerbahçe Lugano mücadelesinde ilk maç deplasmanda gerçekleşecek. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahça-Lugano maç heyecanı: Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda mücadele gerçekleşecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahça-Lugano maç heyecanı: Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lugano-Fenerbahçe mücadelesi, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahça-Lugano maç heyecanı: Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU!
Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahça-Lugano maç heyecanı: Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?
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