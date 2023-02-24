Haberler Yaşam UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 GÜNCEL: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, galibiyet kaç puan getiriyor?

Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:52

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 GÜNCEL: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, galibiyet kaç puan getiriyor?

UEFA ülke puanı sıralaması hakkında araştırmalar; Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olduktan sonra araştırılıyor. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri bu yıl içerisinde artarken, bu senenin sıralaması 2023/2024 değil 2024/2025 sezonu için geçerli olacak. Bu sebeple geçen sene 20'nci sırada tamamlayan Türkiye, gelecek sene Avrupa Ligi'nde takım gönderemeyecek. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste