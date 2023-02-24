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Haberler Yaşam UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 GÜNCEL: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, galibiyet kaç puan getiriyor?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:52

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 GÜNCEL: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, galibiyet kaç puan getiriyor?

UEFA ülke puanı sıralaması hakkında araştırmalar; Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olduktan sonra araştırılıyor. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri bu yıl içerisinde artarken, bu senenin sıralaması 2023/2024 değil 2024/2025 sezonu için geçerli olacak. Bu sebeple geçen sene 20'nci sırada tamamlayan Türkiye, gelecek sene Avrupa Ligi'nde takım gönderemeyecek. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 GÜNCEL: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, galibiyet kaç puan getiriyor?

TRABZONSPOR, BASEL'E ELENDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Play-Off Turu'nda Basel ile eşleşti. Bordo-mavililer ilk maçta rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

İkinci maçta rakibine 2-0 yenilen temsilcimiz, Avrupa kupalarına veda etti. UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 GÜNCEL: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, galibiyet kaç puan getiriyor?

UEFA ÜLKE SIRALAMASI

1. İNGİLTERE - 103.855 PUAN

2. İSPANYA - 89.712 PUAN

3. ALMANYA – 80.606 PUAN

4. İTALYA - 72.354 PUAN

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 GÜNCEL: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, galibiyet kaç puan getiriyor?

5. FRANSA – 60.331 PUAN

6. HOLLANDA – 57.300 PUAN

7. PORTEKİZ - 54. 716 PUAN

8. BELÇİKA - 39.400 PUAN

9. İSKOÇYA - 36.400 PUAN

10. AVUSTURYA – 34.00 PUAN

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 GÜNCEL: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, galibiyet kaç puan getiriyor?

11. SIRBİSTAN - 32.375 PUAN

12. TÜRKİYE - 31.500 PUAN

13. İSVİÇRE - 29.675 PUAN

14. ÇEKYA - 29.050 PUAN

15. NORVEÇ - 29.000 PUAN

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 GÜNCEL: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, galibiyet kaç puan getiriyor?

ÜLKE PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür.

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