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Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 08:17

UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2022-2023: UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde beşinci hafta maçları, 27 Ekim Perşembe akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rennes ile berabere kalarak liderliğini korudu. Ligdeki diğer temsilcimiz Trabzonspor ise deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Sivasspor, sahasında Cluj'ü mağlup etti. Ligdeki diğer takımımız Başakşehir, Fiorentina'ya konuk olduğu müsabakayı 2-1 kaybetti. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti. Peki, UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu? İşte 2022-2023 Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin yeri…

UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2022-2023: UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması son durum futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, 5. maçında Rennes'i sahasında ağırladı. Karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılan sarı lacivertli ekip, haftayı lider tamamladı. Ligdeki diğer temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 yenilerek H Grubu'nda ilk ikiye kalma şansını zora soktu. UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir ise deplasmanda Fiorentina takımına 2-1 yenildi. Ligdeki diğer temsilcimiz Sivasspor, CFR Cluj'ü 3-0 -0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti. Peki, UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu? İşte UEFA'nın ülke puanı sıralamasındaki Türkiye'nin yeni yeri ve son durum…

UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2022-2023: UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması ile hangi ülkelerin takımlarının hangi organizasyonlara dahil olacağı belli oluyor.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, 27 Ekim 2022 Perşembe akşamı Türkiye ülke puanı sıralaması için oldukça kritik maçlara çıktı.

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Avrupa'da 5. hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladık. İşte, gecede alınan sonuçlar sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması...

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UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2022-2023: UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Dört takımımızın aldığı sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanındaki yükselişini sürdürdü.

Haftaya 14. sırada giren Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 12. sıraya yerleşti.

UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2022-2023: UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

2022-2023 GÜNCEL UEFA SIRALAMASI

1- İNGİLTERE | 99,998

2- İSPANYA | 87,569

3- ALMANYA | 75,856

4- İTALYA | 69,640

5- FRANSA | 57,164

6- HOLLANDA | 53,900

UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2022-2023: UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

7- PORTEKİZ | 52,716

8- BELÇİKA | 37,200

9- İSKOÇYA | 36,400

10- AVUSTURYA | 33,600

11- SIRBİSTAN | 31,375

12- NORVEÇ | 28,75

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