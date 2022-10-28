UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde beşinci hafta maçları, 27 Ekim Perşembe akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rennes ile berabere kalarak liderliğini korudu. Ligdeki diğer temsilcimiz Trabzonspor ise deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Sivasspor, sahasında Cluj'ü mağlup etti. Ligdeki diğer takımımız Başakşehir, Fiorentina'ya konuk olduğu müsabakayı 2-1 kaybetti. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti. Peki, UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu? İşte 2022-2023 Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin yeri…