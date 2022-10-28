UEFA ülke puanı sıralaması ile hangi ülkelerin takımlarının hangi organizasyonlara dahil olacağı belli oluyor.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, 27 Ekim 2022 Perşembe akşamı Türkiye ülke puanı sıralaması için oldukça kritik maçlara çıktı.

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Avrupa'da 5. hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladık. İşte, gecede alınan sonuçlar sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması...