Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği UEFA ülke puanı sıralamasında son durum nasıl, değişti mi sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak Yunanistan temsilcileri puan kaybedince 15. sıraya kadar puanımız yükseldi. UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada giren Türkiyenin kaçıncı sırada olduğu sorgulanıyor. Peki UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar…