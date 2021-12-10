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Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:43

UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? Türkiye kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği UEFA ülke puanı sıralamasında son durum nasıl, değişti mi sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak Yunanistan temsilcileri puan kaybedince 15. sıraya kadar puanımız yükseldi. UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada giren Türkiyenin kaçıncı sırada olduğu sorgulanıyor. Peki UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar…

UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Futbol severleri yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona ererken UEFA Türkiye ülke puanı sıralaması sorgulanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe de Galatasaray'ın ardından ülke puanına katkısı oldu. Buna göre, UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? 2021 Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

UEFA'nın ülke puanı sıralamasında haftaya 16. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplardaki 6. hafta maçlarının ardından 15. sıraya yükseldi. Beşiktaş haftayı puansız kapatsa da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1'er puanlarıyla Türkiye, 1 basamak yükselerek 15. sıraya yerleşti.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI- TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

14- İsviçre 29,675

15- Türkiye 26,9

16- Yunanistan 26,7

17- Hırvatistan 26,65

18- Danimarka 26,575

19- Çekya 26,4

20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375

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UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? Türkiye kaçıncı sırada?
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