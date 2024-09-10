UEFA ULUSLAR LİGİ CANLI İZLE: İngiltere-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?

Giriş Tarihi: 10.09.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
14:37
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ederken bu akşam İngiltere ve Finlandiya karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesinde İngiltere Finlandiya'yı konuk edecek. İngiltere çıktığı son 5 resmi karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Finlandiya ise son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Peki, İngiltere - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?