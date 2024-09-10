UEFA ULUSLAR LİGİ CANLI İZLE: İngiltere-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenebilir?

UEFA Uluslar Ligi İngiletere-Finlandiya müsabakası Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Morten Krogh'un hakem düdüğüyle başlayacakken yardımcı hakemliklerini ise Wollenberg Rasmussen ve Steffen Bramsen yapacak. Bu iki güçlü rakibin karşılaşmasını izlemek isteyen vatandaşla arama motorlarında maç ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. İşte, İngiltere Finlandiya müsabakasının ayrıntıları haberin devamında...