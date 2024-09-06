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Giriş Tarihi: 06.09.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 10:51

UEFA ULUSLAR LİGİ: Fransaİtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi canlı yayın kanalından izlenebilir?

UEFA milletler ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Gerçekleşecek Fransa-İtalya müsabakasının detayları binlerce futbolsever tarafından ilgiyle araştırılıyor. İki ülkenin takımı da müsabakadan galip gelerek milletler ligindeki yolculuğuna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki Fransa- İtalya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan izlenebilir?

UEFA ULUSLAR LİGİ: Fransa–İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi canlı yayın kanalından izlenebilir?

Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde Fransa, İtalya'ya ev sahipliği yapıyor. İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda beklentilerin altında kalırken Fransa karşısında kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyor.Sandro Scharer'in hakem düdüğüyle başlayacak müsabakanın detayları futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. işte,Fransa-İtalya maçı saati ve yayın kanalıyla ilgili detaylar haberin devamında...

UEFA ULUSLAR LİGİ: Fransa–İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi canlı yayın kanalından izlenebilir?

FRANSA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Fransa - İtalya karşılaşması 6 Eylül cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

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UEFA ULUSLAR LİGİ: Fransa–İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi canlı yayın kanalından izlenebilir?

FRANSA-İTALYA MAÇI NEREDEN İZLENEBİLİR?
UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleşecek müsabakanın yayıncı kuruluşu TV 8,5 olarak belirlendiği kamuoyuna duyuruldu.

UEFA ULUSLAR LİGİ: Fransa–İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi canlı yayın kanalından izlenebilir?

FRANSA MİLLİ TAKIM KADROSU

Brice Samba
Mike Maignan
Alphonse Areola
William Saliba
Benjamin Pavard
Jonathan Clauss
Theo Bernard François Hernandez
Ibrahima Konate
Ferland Mendy
Dayotchanculle Upamecano
Jules Kounde
Michael Olise
N'Golo Kante
Adrien Rabiot
Warren Zaire Emery
Youssouf Fofana
Eduardo Camavinga
Aurelien Tchouameni
Kylian Mbappe Lottin
Ousmane Dembele
Randal Kolo Muani
Marcus Thuram
Kingsley Coman
Bradley Barcola
Antoine Griezmann
Olivier Giroud
UEFA ULUSLAR LİGİ: Fransa–İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi canlı yayın kanalından izlenebilir?

İTALYA MİLLİ TAKIM KADROSU

Alex Meret
Guglielmo Vicario
Gianluigi Donnarumma
Matteo Darmian
Giovanni Di Lorenzo
Federico Dimarco
Gianluca Mancini
Raoul Bellanova
Alessandro Bastoni
Alessandro Buongiorno
Riccardo Calafiori
Federico Gatti
Jorginho
Bryan Cristante
Mattia Zaccagni
Nicolo Barella
Lorenzo Pellegrini
Davide Frattesi
Federico Chiesa
Michael Folorunsho
Nicolo Fagioli
Andrea Cambiaso
Stephan El Shaarawy
Gianluca Scamacca
Giacomo Raspadori
Mateo Retegui
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