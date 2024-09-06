Giriş Tarihi: 06.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
10:51
UEFA ULUSLAR LİGİ: Fransa–İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi canlı yayın kanalından izlenebilir?
UEFA milletler ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Gerçekleşecek Fransa-İtalya müsabakasının detayları binlerce futbolsever tarafından ilgiyle araştırılıyor. İki ülkenin takımı da müsabakadan galip gelerek milletler ligindeki yolculuğuna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki Fransa- İtalya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan izlenebilir?