UEFA ULUSLAR LİGİ: Fransa–İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi canlı yayın kanalından izlenebilir?

Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde Fransa, İtalya'ya ev sahipliği yapıyor. İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda beklentilerin altında kalırken Fransa karşısında kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyor.Sandro Scharer'in hakem düdüğüyle başlayacak müsabakanın detayları futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. işte,Fransa-İtalya maçı saati ve yayın kanalıyla ilgili detaylar haberin devamında...