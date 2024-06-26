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UKRAYNA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ! EURO 2024 E grubu Ukrayna Belçika maçı canlı izle kanalı ve saati
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:31
UKRAYNA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ! EURO 2024 E grubu Ukrayna Belçika maçı canlı izle kanalı ve saati
Ukrayna Belçika maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. EURO 2024 E grubunda mücadele eden 4 takım da eşit puanda. Kazananların alacağı son 16 bileti için heyecan dorukta. TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında takip edilen Avrupa Şampiyonası mücadelesinde son grup maçları oynanıyor. Peki; Ukrayna Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, muhtemel 11'ler...