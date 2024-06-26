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Haberler Yaşam UKRAYNA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ! EURO 2024 E grubu Ukrayna Belçika maçı canlı izle kanalı ve saati
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:31

UKRAYNA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ! EURO 2024 E grubu Ukrayna Belçika maçı canlı izle kanalı ve saati

Ukrayna Belçika maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. EURO 2024 E grubunda mücadele eden 4 takım da eşit puanda. Kazananların alacağı son 16 bileti için heyecan dorukta. TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında takip edilen Avrupa Şampiyonası mücadelesinde son grup maçları oynanıyor. Peki; Ukrayna Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, muhtemel 11'ler...

UKRAYNA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ! EURO 2024 E grubu Ukrayna Belçika maçı canlı izle kanalı ve saati

EURO 2024 E grubu maçları bugün oynanıyor. Ukrayna Belçika maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta gibi sorular futbolseverlerin gündeminde. Stuttgart Arena'da oynanacak karşılaşmayı hakem Anthony Taylor yönetecek. İki takım tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. İşte, Ukrayna Belçika maçı canlı izle kesintisiz, HD...

UKRAYNA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ! EURO 2024 E grubu Ukrayna Belçika maçı canlı izle kanalı ve saati

UKRAYNA BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 E grubunda oynanacak Ukrayna Belçika maçı 26 Haziran günü saat 19.00'da başlayacak.

Aynı gün aynı saatte Slovakya Romanya maçı da oynanacak.

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UKRAYNA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ! EURO 2024 E grubu Ukrayna Belçika maçı canlı izle kanalı ve saati

UKRAYNA BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna Belçika karşılaşması TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

UKRAYNA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ! EURO 2024 E grubu Ukrayna Belçika maçı canlı izle kanalı ve saati

MUHTEMEL 11'LER

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko, Tsygankov, Shaparenko, Brazhko, Mudryk, Yaremchuk.

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Bakayoko.

UKRAYNA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ! EURO 2024 E grubu Ukrayna Belçika maçı canlı izle kanalı ve saati

UKRAYNA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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