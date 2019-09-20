Ukrayna cinayetinde iddianamede kan donduran sözler: “Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?”

"BENİMLE BİRLİKTE OLMAK MI İSTERSİN YOKSA ÖLMEK Mİ?"

İddianamede, Buket Yıldız'ın odasında Almanya'da yaşayan Şeref Fehmi A. adlı şahısla internet üzerinden görüntülü konuşması üzerine Hüsnü Can Çökmez'in Yıldız ile tartıştığı, tartışma esnasında ona "benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi" şeklinde sözler söylediği, Yıldız'ın da şüpheliye "seninle birlikte olmaktansa ölürüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi. Bunun üzerine şüphelinin evde bulunan siyah saplı bir mutfak bıçağıyla Buket Yıldız'ın boğazını kestiği, ardından evin giriş kapısı civarında da Zeynep Hüsnübeyi'nin boğazını kestiği, her iki maktulün de bu eylemlere bağlı olarak olay yerinde vefat ettikleri anlatıldı.