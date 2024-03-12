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Ukraynalı Anna Butim’i falçata ile kesmişti: Cani koca hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
13:40
Ukraynalı Anna Butim’i falçata ile kesmişti: Cani koca hakkında karar verildi!
İstanbul'da Mehmet Öztürkmen, boşanmak isteyen Ukrayna'lı eşi Anna Butim'in yüzünü falçata ile kesmişti! 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Öztürkmen'in cezasının istinaf mahkemesinde bozulmasına karar verilmişti. Yeniden yargılanan Öztürkmen'in cezası kesinleşti!