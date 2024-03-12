Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ukraynalı Anna Butim’i falçata ile kesmişti: Cani koca hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 13:40

Ukraynalı Anna Butim’i falçata ile kesmişti: Cani koca hakkında karar verildi!

İstanbul'da Mehmet Öztürkmen, boşanmak isteyen Ukrayna'lı eşi Anna Butim'in yüzünü falçata ile kesmişti! 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Öztürkmen'in cezasının istinaf mahkemesinde bozulmasına karar verilmişti. Yeniden yargılanan Öztürkmen'in cezası kesinleşti!

DHA
Ukraynalı Anna Butim’i falçata ile kesmişti: Cani koca hakkında karar verildi!

İstanbul'da bulunan bir AVM'de boşanmak isteyen Ukrayna'lı eşi Anna Butim'in (29) yüzünü falçatayla kestiği iddia edilen ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mesut Öztürkmen'nin (45) cezası istinaf mahkemesince, yargılamayı yapan mahkemenin yetersiz rapor aldığı ve sanık Öztürkmen'in olayı tasarlayarak işleyip işlemediğini tartışmasız bıraktığı gerekçesiyle bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılamanın ardından eksiklikler tamamlandı ve Öztürkmen hakkında ikinci kez karar verildi.

Ukraynalı Anna Butim’i falçata ile kesmişti: Cani koca hakkında karar verildi!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Anna Butim'in avukatı Öztürkmen'in tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ukraynalı Anna Butim’i falçata ile kesmişti: Cani koca hakkında karar verildi!

Söz hakkı verilmesi üzerine Öztürkmen takdiri mahkemeye bırakırken avukatının da savunmalarını tamamlamasının ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Öztürkmen'in 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önceki kararını tekrar ederek 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti.

Ukraynalı Anna Butim’i falçata ile kesmişti: Cani koca hakkında karar verildi!

NE OLMUŞTU?

Davanın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen'in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM'de, falçatayla saldırdığı anlatıldı. İddianamede, mağdura arkadan saldıran sanığın, kulağıyla burnu arasındaki kısmı kestiği belirtildi.

Ukraynalı Anna Butim’i falçata ile kesmişti: Cani koca hakkında karar verildi!

İddianamede şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunu belirtilerek, çevredekilerin engellemeye çalıştığı sanığın, falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalıştığı bildirildi. Öztürkmen'in 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

SON DAKİKA