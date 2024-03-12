Ukraynalı Anna Butim’i falçata ile kesmişti: Cani koca hakkında karar verildi!

İstanbul'da bulunan bir AVM'de boşanmak isteyen Ukrayna'lı eşi Anna Butim'in (29) yüzünü falçatayla kestiği iddia edilen ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mesut Öztürkmen'nin (45) cezası istinaf mahkemesince, yargılamayı yapan mahkemenin yetersiz rapor aldığı ve sanık Öztürkmen'in olayı tasarlayarak işleyip işlemediğini tartışmasız bıraktığı gerekçesiyle bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılamanın ardından eksiklikler tamamlandı ve Öztürkmen hakkında ikinci kez karar verildi.