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Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi
Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
07:27
Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi
Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybederken o anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ercan hakkında mahkeme beraat ve tahliye kararı sondası bakanlık devreye girdi.