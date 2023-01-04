Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Korku dolu anları kayda alan ve olay sonrası tutuklanan erkek arkadaşı hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.