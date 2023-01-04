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Haberler Yaşam Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi
Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 07:27

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybederken o anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ercan hakkında mahkeme beraat ve tahliye kararı sondası bakanlık devreye girdi.

ARZU KAYA
Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybettiği korkunç olay 10 Haziran 2021 günü İstanbul Sancaktepe'de yaşandı.

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

İddiaya göre model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte yaşıyordu. İkili Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti.

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Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Eve dönüş yolunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma evde de devam etti. Tartışma sonrası Ukraynalı model evin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Korku dolu anları kayda alan ve olay sonrası tutuklanan erkek arkadaşı hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

'DELİL YOK' BERAATI

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Burak Ercan, "Başta ben maktulün elini balkonda göremedim.

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