Ulaşım desteği başvuru şartları, tarihleri ve tutarı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yardım ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Bakan Yanık, ailelerinden uzakta okuyan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine ödenecek ulaşım desteği ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Yanık'ın açıklamaları sonrası yılda iki kez ödenmesi planlanan ulaşım desteği ücreti ve başvuru tarihleri netlik kazandı. Peki, Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2023 Öğrenci ulaşım desteği ne kadar, kaç TL, kimler alabilir? İşte öğrencil ulaşım yardımı başvuruları son durum…