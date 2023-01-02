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Haberler Yaşam ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023: Bakan Yanık detayları duyurdu! 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 15:01

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023: Bakan Yanık detayları duyurdu! 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Öğrenci ulaşım desteği son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz aylarda ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere ulaşım yardımı verileceğini açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 yılında ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilecek desteğin üst limit tutarını duyurdu. Bu noktada öğrenciler ve velileri, Öğrenci ulaşım desteği ne kadar oldu, kaç TL? Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023: Bakan Yanık detayları duyurdu! 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Ulaşım desteği başvuru şartları, tarihleri ve tutarı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yardım ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Bakan Yanık, ailelerinden uzakta okuyan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine ödenecek ulaşım desteği ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Yanık'ın açıklamaları sonrası yılda iki kez ödenmesi planlanan ulaşım desteği ücreti ve başvuru tarihleri netlik kazandı. Peki, Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2023 Öğrenci ulaşım desteği ne kadar, kaç TL, kimler alabilir? İşte öğrencil ulaşım yardımı başvuruları son durum…

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023: Bakan Yanık detayları duyurdu! 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

BAŞVURULAR BAŞLADI! 2023 ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören çocuklarının şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ilk defa uygulanacak destek programıyla sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını vurguladı.

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ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023: Bakan Yanık detayları duyurdu! 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

2023 ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisinin yararlanacağı destek programı için 300 milyon liraya yakın bütçe ayırdıklarını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 lira. Bu destek programıyla öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu programla ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız."

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023: Bakan Yanık detayları duyurdu! 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bakan Yanık, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından ailelerin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılması gerektiğini kaydetti.

Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını vurgulayan Yanık, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımızla öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023: Bakan Yanık detayları duyurdu! 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ!

10 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere ulaşım desteği müjdesni şu sözlerle vemişti:

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız.

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz."

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