Öğrenci ulaşım desteği son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz aylarda ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere ulaşım yardımı verileceğini açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 yılında ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilecek desteğin üst limit tutarını duyurdu. Bu noktada öğrenciler ve velileri, Öğrenci ulaşım desteği ne kadar oldu, kaç TL? Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler.