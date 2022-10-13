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Haberler Yaşam Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ücreti ne kadar, kaç TL verilecek? Bakan Yanık’tan flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 17:36

Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ücreti ne kadar, kaç TL verilecek? Bakan Yanık’tan flaş açıklama!

Üniversite ulaşım desteği başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteği müjdesi vermişti. Yılda iki kez verilmesi planlanan devlet desteği ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Yanık, ulaşım desteği ödeme tutarı ile başvuru tarihlerini açıkladı. Bu gelişme sonrası milyonlarca üniversite öğrencisi, üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ücreti ne kadar, kaç TL verilecek? Bakan Yanık’tan flaş açıklama!

Üniversite ulaşım desteği ücreti ve başvuru tarihleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen ulaşım desteği, farklı şehirlerde eğitim gören öğrencilere ödenecek. Yılda iki kez verilmesi planlanan devlet desteğinin miktarı ve başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar sürerken bir son dakika açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversite ulaşım desteği tutarı ile hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, üniversite ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, yanıtlar…

Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ücreti ne kadar, kaç TL verilecek? Bakan Yanık’tan flaş açıklama!

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ MÜJDESİ!

10 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjdeyi şöyle verdi:

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız.

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz."

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Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ücreti ne kadar, kaç TL verilecek? Bakan Yanık’tan flaş açıklama!

ÜNİVERSİTE ULAŞIM YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Üniversite öğrencilerine sağlanacak ulaşım desteği başvuruları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi.

Bakan Yanık, yılda iki kez verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz.

Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ücreti ne kadar, kaç TL verilecek? Bakan Yanık’tan flaş açıklama!

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz.''

Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ücreti ne kadar, kaç TL verilecek? Bakan Yanık’tan flaş açıklama!

''500 lira tek yön mü?" sorusu üzerine Yanık, "Her bir birey için evet 500 lira. 2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak." bilgisini paylaştı.

Yanık, öğrencinin geri dönüşünde de biletini ibraz etmek şartıyla ulaşım yardımından faydalanabileceğini söyledi.

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