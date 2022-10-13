Haberler Yaşam Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ücreti ne kadar, kaç TL verilecek? Bakan Yanık’tan flaş açıklama!

Giriş Tarihi: 13.10.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 17:36

Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ücreti ne kadar, kaç TL verilecek? Bakan Yanık’tan flaş açıklama!

Üniversite ulaşım desteği başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteği müjdesi vermişti. Yılda iki kez verilmesi planlanan devlet desteği ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Yanık, ulaşım desteği ödeme tutarı ile başvuru tarihlerini açıkladı. Bu gelişme sonrası milyonlarca üniversite öğrencisi, üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…