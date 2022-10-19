Haberler Yaşam Ulaşım desteği başvuruları ne zaman 2022? Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 19.10.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 08:15

Ulaşım desteği başvuru şartları hakkında araştırmalar sürüyor. Yılda iki kez ödenmesi planlanan bu destek hakkında ilk açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ulaşım desteği ücreti ve ödeme tarihleri hakkında kritik açıklamaları Bakan Yanık yaptı. Açıklamalar ardından "ulaşım desteği başvuru nasıl yapılır" sorusu, öğrenciler tarafından soruluyor. Bu maddi destekle beraber ailelerinden uzakta okuyan üniversite öğrencileri rahat bir nefes alacak. Peki, ulaşım desteği başvuru nasıl yapılır? Ulaşım desteği ne zaman? İşte detaylar…