Haberler Yaşam Ulaşım desteği hakkında flaş açıklama: 2022 Öğrenciye ulaşım desteği başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 15:29

Ulaşım desteği hakkında flaş açıklama: 2022 Öğrenciye ulaşım desteği başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini duyurmuştu. Özellikle ailesinden uzakta okuyan üniversitelilere rahat bir nefes aldıracak olan bu maddi destekle ilgili olarak son dönemde ''e-Devlet Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır?'' soruları yanıt arıyor. Yılda iki kez ödenmesi planlanan bu desteğin hesaplara yatacağı tarih ise Bakan Yanık tarafından duyuruldu. Peki, Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır? İşte detaylar.