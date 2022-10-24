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Haberler Yaşam Ulaşım desteği hakkında flaş açıklama: 2022 Öğrenciye ulaşım desteği başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 15:29

Ulaşım desteği hakkında flaş açıklama: 2022 Öğrenciye ulaşım desteği başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini duyurmuştu. Özellikle ailesinden uzakta okuyan üniversitelilere rahat bir nefes aldıracak olan bu maddi destekle ilgili olarak son dönemde ''e-Devlet Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır?'' soruları yanıt arıyor. Yılda iki kez ödenmesi planlanan bu desteğin hesaplara yatacağı tarih ise Bakan Yanık tarafından duyuruldu. Peki, Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır? İşte detaylar.

Ulaşım desteği hakkında flaş açıklama: 2022 Öğrenciye ulaşım desteği başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Ulaşım desteği başvurusu yapacak olanlar bu habere dikkat! 10 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları paylaşmıştı. Bu maddi destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar bu noktada ''e-Devlet Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Ulaşım desteği başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylarıyla belli oldu. İşte merak edilen o ayrıntılar.

Ulaşım desteği hakkında flaş açıklama: 2022 Öğrenciye ulaşım desteği başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, kimlere verilecek?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ MÜJDESİ!

10 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjdeyi şöyle verdi:

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Ulaşım desteği hakkında flaş açıklama: 2022 Öğrenciye ulaşım desteği başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, kimlere verilecek?

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız.

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz."

Ulaşım desteği hakkında flaş açıklama: 2022 Öğrenciye ulaşım desteği başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, kimlere verilecek?

ÜNİVERSİTE ULAŞIM YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Üniversite öğrencilerine sağlanacak ulaşım desteği başvuruları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi.

Ulaşım desteği hakkında flaş açıklama: 2022 Öğrenciye ulaşım desteği başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Bakan Yanık, yılda iki kez verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz.

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